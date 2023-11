Cícero Lucena autoriza obras de reconstrução na Escola Olívio Ribeiro Campos, que ofertará 200 novas vagas e espaços inovadores

A Escola Olívio Ribeiro Campos, nos Bancários, será reconstruída pela Prefeitura de João Pessoa para entrar no padrão de ensino que está sendo ofertado na Rede Municipal. Nesta sexta-feira (10), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras que vão ampliar o número de salas, ofertando 200 novas vagas, requalificar espaços, modernizar a infraestrutura e ainda oferecer todas as inovações tecnológicas de aprendizado, como sala Google e espaço Make.

No ginásio da unidade, o prefeito recebeu o carinho de dezenas de crianças e reforçou o compromisso de fazer a educação em João Pessoa igual ou melhor do que a rede privada. “Aqui é o sentimento e o espírito que estamos no caminho certo, com amor, por respeito, com vontade de ter a cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Sem dúvida nenhuma, a educação e o futuro dessas crianças é que nos dão energia e nos dão vontade de trabalhar cada vez mais para fazer a educação da nossa cidade igual ou melhor do que as melhores escolas particulares”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, América Castro, explicou que as obras de reconstrução na Rede Municipal envolvem uma parceria entre a Educação e Infraestrutura, que identifica as unidades que mais precisam das intervenções, além de um diálogo com a comunidade, até que coloque em prática todas as intervenções e inovações pedagógicas. Já são 31 unidades entregues e outras 38 com obras em andamento.

“E não tem mais essa história que antigamente se dizia, não, nessa unidade vai investir R$ 300 mil ou R$ 200 mil ou R$ 500 mil – a gente vai na unidade, o engenheiro vai planilhar aquilo que a unidade necessita de verdade. Então, é dessa forma que tem funcionado e, graças a Deus, tem dado certo, porque a gente quer uma escola de qualidade, uma escola que se tenha tudo que uma escola privada possa ter. É assim a orientação do nosso gestor, é assim que estamos fazendo – e de uma forma humanizada”, afirmou a secretária.

Intervenções de infraestrutura – Ampliação de salas de aula, banheiros e refeitório, construção de dois reservatórios, ampliação da áreas de lazer e construção de playground, construção de um bloco novo para Educação Infantil, construção de uma passarela que liga a ampliação do ginásio, modernização da fachada, execução do projeto elétrico e subestação, climatização dos ambientes, casa de gás e adequação da acessibilidade. O investimento da gestão municipal será de R$ 6,7 milhões.

Ligia Fernandes, diretora da Escola Olívio Ribeiro, disse que a unidade atende 574 alunos, do Fundamental I e II. Ela explicou que são quase 20 anos sem uma melhoria profunda e que ataque os principais problemas. Os alunos e funcionários convivem com a falta de energia recorrente, além infiltrações e danos na parte hidráulica. “Era a coisa que eu mais sonhava, era essa reforma. Fiquei tão feliz que eu nem conseguia dormir direito ontem. Eu disse assim: eu só quero sair da escola quando essa reforma acontecer de fato”, afirmou a gestora, emocionada.