Enquete BBB26: com Jonas no Paredão, parcial aponta participante com votação disparada

A terceira semana do BBB26 já começa com sinais claros de favoritismo entre os telespectadores. Uma enquete recente indica quem vem se destacando na preferência do público, justamente em um momento decisivo do jogo, marcado por mais um Paredão e por estratégias que começam a ganhar força dentro da casa.

Após as eliminações de Aline e Matheus, o reality entrou em uma nova fase, com alianças mais evidentes e disputas de popularidade cada vez mais intensas. O primeiro emparedado da semana é Jonas Sulzbach, indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, decisão que chamou atenção tanto dentro quanto fora da casa.

Parcial da enquete aponta favorita do público no BBB26

De acordo com a parcial da enquete do portal Metrópoles, Ana Paula Renault desponta como a grande favorita do público neste momento do BBB26. A sister aparece isolada na liderança, somando 42,24% dos votos, um desempenho expressivo que reforça sua força junto aos telespectadores e sua relevância no jogo.

Na segunda colocação surge Chaiany, que contabiliza 25% das intenções de voto, mantendo-se firme na disputa e mostrando crescimento nas últimas semanas. Logo atrás aparece Alberto Cowboy, com 15,52%, também bem posicionado entre os nomes mais comentados do reality.

Participantes com menor destaque na votação

Com percentuais mais modestos, Babu Santana ocupa a quarta posição, registrando 5,17% dos votos. Em seguida, Sarah Andrade aparece com 4,31%, mantendo-se distante dos líderes da enquete.

Já Jonas Sulzbach, mesmo estando no Paredão da semana, figura apenas na sexta colocação, com 2,59%, o que indica um momento delicado para o participante dentro do jogo. Fechando o ranking, Marcelo, Juliano Floss, Samira, Breno, Brígido e Milena aparecem com menos de 1% cada, todos marcando 0,86% dos votos.

Opinião do público segue em constante mudança

A enquete do Metrópoles continua movimentando os fãs do Big Brother Brasil 26, refletindo as oscilações de popularidade e o impacto das atitudes dos participantes dentro da casa. Com o avanço do jogo e novas dinâmicas, a tendência é que o cenário mude rapidamente, tornando cada semana ainda mais decisiva na corrida pelo prêmio milionário.

Enquete BBB 26 aponta rejeição disparada e público segue indeciso no primeiro Paredão

A disputa do primeiro Paredão do BBB 26 segue movimentando o público e as redes sociais. De acordo com parciais de enquetes online, uma das sisters aparece com alto índice de rejeição, enquanto outra vem logo atrás, indicando que a eliminação promete ser acirrada até o último momento. Já a terceira emparedada, por enquanto, mantém vantagem e menor rejeição.

Mesmo com rivalidades claras dentro da casa, o público ainda parece “em cima do muro”, sem tomar um lado definitivo na principal briga que marcou a primeira semana do reality.

Milena lidera rejeição nas parciais

Segundo os números mais recentes das enquetes que circulam na internet, Milena aparece como a participante mais rejeitada do paredão. A sister acumulou desgaste ao longo da semana após punições, conflitos internos e discussões que chamaram a atenção dos colegas e dos telespectadores.

Apesar disso, a diferença para a segunda colocada não é tão confortável, o que mantém o cenário totalmente aberto para reviravoltas até a noite da eliminação.

Aline Campos cresce e encosta na disputa

Logo atrás de Milena está Aline Campos, que também enfrenta rejeição significativa. Aline protagonizou embates diretos dentro da casa, especialmente com Ana Paula Renault, o que dividiu opiniões fora do confinamento.

Parte do público critica a postura firme da sister, enquanto outros defendem seu posicionamento mais combativo no jogo. Esse equilíbrio explica o crescimento rápido de votos contra Aline nas últimas horas.

Ana Paula segue como a menos rejeitada

No momento, Ana Paula Renault aparece como a menos rejeitada entre as emparedadas. Mesmo envolvida em conflitos desde os primeiros dias do programa, a sister tem conseguido manter apoio considerável do público, que enxerga nela uma jogadora direta e sem medo de se posicionar.

Ainda assim, especialistas em BBB alertam que a situação pode mudar rapidamente, especialmente com edições do programa e novos acontecimentos dentro da casa.

Rivalidade marcou a formação do Paredão

A rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula Renault se consolidou como o grande enredo deste primeiro Paredão. A tensão entre as duas começou logo no início do confinamento e se intensificou após o toque do Big Fone.

Marcelo atendeu a ligação, garantiu imunidade e indicou Aline diretamente ao Paredão. Em resposta, a sister usou o contragolpe e puxou Ana Paula, selando o confronto direto entre as duas. Milena acabou completando a berlinda após a dinâmica da semana.

Resultado segue indefinido

Apesar das parciais apontarem vantagem para uma das participantes, o histórico do BBB mostra que enquetes não definem resultado oficial. A votação válida acontece exclusivamente no site oficial do programa, e qualquer mudança de narrativa pode influenciar diretamente o desfecho.

Com torcidas mobilizadas e clima tenso dentro da casa, a expectativa é de uma eliminação bastante disputada, capaz de redefinir alianças e o rumo do jogo logo na primeira semana.

Pa vence a Prova Bate e Volta e se livra do Paredão — Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault estão na berlinda do BBB 26

O primeiro domingo de formação de Paredão no BBB 26 entregou tudo o que o público esperava: tensão, surpresas e reviravoltas ao vivo. O que parecia caminhar para um embate direto entre Milena e PA mudou completamente após a realização da Prova Bate e Volta, vencida por PA, que garantiu sua permanência na casa por mais uma semana.

Com isso, o 1º Paredão da temporada foi oficialmente definido entre:

Milena (indicada pelo líder Alberto Cowboy)

(indicada pelo líder Alberto Cowboy) Aline Campos (indicada pelo Big Fone)

(indicada pelo Big Fone) Ana Paula Renault (puxada pelo Contragolpe)

A disputa promete ser intensa, já que cada uma das emparedadas tem motivos específicos para estar na mira do público — e a votação nas redes sociais já está fervendo.

Líder Alberto Cowboy vota em Milena e mantém postura firme

Após mais de 26 horas de resistência, Cowboy conquistou a primeira liderança e não hesitou em usar seu poder. Milena, que acumulou punições, discussões e confrontos diretos com vários participantes ao longo da semana, foi escolhida pelo líder de forma direta.

A justificativa de Cowboy foi baseada em “inconstância emocional e prejuízo ao grupo em provas e dinâmicas”. A decisão polarizou a casa e incendiou o debate entre os torcedores do programa.

Casa vota em PA, mas ele se salva na hora decisiva

A votação entre os participantes apontou PA como o mais votado pela casa, colocando o brother no paredão provisório. O resultado surpreendeu parte do público, já que PA vinha mantendo uma postura considerada discreta.

No entanto, a reviravolta aconteceu minutos depois, quando ele conquistou a vitória na Prova Bate e Volta, escapando da eliminação e mudando completamente o cenário que se desenhava para a semana.

PA comemorou muito e voltou para a casa com moral elevada — o que deve influenciar diretamente as alianças futuras.

Big Fone e Contragolpe definem as outras emparedadas

A primeira ligação do Big Fone na temporada rendeu:

Imunidade para Marcelo , que atendeu à chamada;

, que atendeu à chamada; Indicação direta de Aline Campos ao paredão.

Aline, por sua vez, teve o direito de dar um Contragolpe, puxando Ana Paula Renault para a disputa. As duas sisters já estavam em clima de rivalidade desde os primeiros dias, e agora a tensão chega ao ápice.

Com PA salvo, confronto fica entre Milena, Aline e Ana Paula

Com a saída de PA da berlinda, o foco do público se divide entre:

🟥 Milena: criticada por atitudes explosivas e punições graves.

🟧 Aline Campos: alvo do Big Fone e de conflitos indiretos com aliados.

🟨 Ana Paula Renault: figura polêmica por natureza, agora envolvida em nova rivalidade.

As primeiras enquetes mostram um equilíbrio surpreendente, mas Milena tem recebido mais rejeição por parte das torcidas organizadas nas redes sociais devido aos conflitos recentes.

🗳 ENQUETE: Quem deve sair do BBB 26? Vote abaixo!

Quem deve ser eliminado do 1º Paredão?

🔘 Milena 72%

🔘 Aline Campos 25%

🔘 Ana Paula Renault 3%

Semana promete clima pesado na casa

Com PA voltando fortalecido, Milena pressionada, Aline desapontada com a indicação e Ana Paula pronta para discursar, o clima dentro da casa deve ficar ainda mais instável.

As alianças estão se formando aos poucos e esse primeiro paredão será determinante para os rumos do jogo — principalmente para definir quem está realmente forte com o público.

A eliminação será anunciada por Tadeu Schmidt nesta terça-feira ao vivo, no ritmo acelerado que o BBB 26 já mostra que terá.

BBB 26: Primeiro Paredão será formado hoje — líder Alberto Cowboy vota em Milena, casa indica PA e disputa promete ser acirrada

O domingo (18) promete fortes emoções no BBB 26, com a formação do primeiro Paredão da temporada. Depois de uma semana marcada por tretas, punições, desistência de Pedro e muitas reviravoltas, finalmente teremos a definição oficial dos emparedados — e a noite já começou quente nos bastidores do reality.

Com Alberto Cowboy na liderança, a formação da berlinda ganhou contornos ainda mais dramáticos. Além da indicação direta do líder, a votação da casa surpreendeu ao escolher PA como o mais votado. Assim, a disputa caminha para uma tensão dupla que já vem dominando as redes sociais: Milena x PA.

Líder Alberto Cowboy vota em Milena

Alberto Cowboy, vencedor da prova de resistência de mais de 26 horas contra Jonas Sulzbach, já havia colocado cinco participantes na Mira do Líder. Entre eles, Milena foi a escolhida final para seu voto direto.

Segundo Cowboy, o comportamento recente da sister dentro da casa tem sido motivo de preocupação, especialmente após punições acumuladas, atritos e conflitos que balançaram o clima na semana. A escolha gerou debates na casa e até movimentou torcidas na internet.

Casa vota e PA vira o nome mais citado

Se a liderança já era previsível para Milena, a grande surpresa da noite veio com a votação da casa. Em um cenário dividido, PA acabou recebendo o maior número de votos dos colegas, tornando-se o segundo emparedado da noite.

O brother vinha tentando manter uma postura mais neutra no jogo, mas as alianças fragmentadas e suspeitas relacionadas a conversas e estratégias colocaram seu nome no centro do paredão.

Big Fone e Contragolpe completam o cenário

Além dos votos do líder e da casa, o Big Fone também impactou a semana:

Marcelo atendeu o Big Fone → ganhou imunidade e indicou Aline Campos ao paredão.

→ ganhou e indicou ao paredão. Aline puxou Ana Paula Renault pelo Contragolpe.

Aline, Ana Paula e PA disputarão a Prova Bate e Volta, mas Milena não participa, já que é a indicada pelo líder. Apenas um dos três participantes irá se salvar.

Disputa deve ficar entre Milena e PA, apontam enquetes preliminares

Mesmo antes da formação oficial, nas redes sociais já surgiu um consenso parcial entre as principais torcidas do BBB 26: o duelo decisivo deve ficar entre Milena e PA.

Milena dividiu opiniões pela postura explosiva e punições acumuladas ao longo da semana. Já PA, apesar de menos conflituoso, também virou alvo de críticas pelo jogo considerado “morno” e por possíveis articulações veladas.

Enquete: Quem deve ser eliminado do 1º Paredão do BBB 26?

Vote abaixo na enquete simulada para medir o termômetro do público:

Quem deve sair do BBB 26?

🔘 Milena 50%

🔘 PA 50%

🔘 Aline Campos 0%

🔘 Ana Paula Renault 0%

Expectativa máxima para a primeira eliminação

O clima é de tensão total no BBB 26. Com a desistência de Pedro, as punições de Milena, as rivalidades declaradas e as estratégias ainda engatinhando, tudo indica que esse primeiro paredão deverá definir os rumos do jogo.

Caso Milena permaneça, o fogo promete aumentar. Se PA escapar, alianças podem se reorganizar rapidamente. E se qualquer uma das sisters indicadas pelo Big Fone não voltarem, teremos uma guerra declarada no grupo.

A formação oficial acontece esta noite, ao vivo, com Tadeu Schmidt conduzindo a dinâmica completa.

