Rochedo recebe obras de infraestrutura urbana e educação para melhorar a vida do cidadão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Infraestrutura e educação de qualidade. Com este objetivo o governador Eduardo Riedel entregou obras que vão melhorar a vida dos moradores de Rochedo. Reforma e ampliação de escola e recapeamento de vias importantes da cidade estão dentro deste pacote.

“Estas obras levam melhorias diretas ao cidadão. O recapeamento das vias urbanas e o asfalto transformam a realidade das pessoas. Nosso objetivo é trabalhar junto com os municípios para conceder estes benefícios”, afirmou o governador.

Para contribuir com o aprendizado, foi entregue a reforma e ampliação de salas de aula da Escola Estadual José Alves Ribeiro. O investimento visa modernizar a unidade escolar e proporcionar uma estrutura adequada aos alunos e profissionais.

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A escola recebeu investimentos de R$ 2 milhões, voltados para a ampliação, construção de bloco com 5 salas de aula, e reforma parcial do prédio. A unidade conta com 426 estudantes de Ensino Fundamental e Médio. A instituição funciona em período integral para os alunos do ensino médio, e meio período (manhã ou tarde) para os estudantes do 6° ao 9 ano.

A reestruturação da Rede Estadual de Ensino é uma das prioridades da gestão estadual, que promove obras, ampliações e intervenções em todas as regiões do Estado. Mais de 70% das unidades já foram reformadas.

“Tornar as escolas modernas e acessíveis sempre esteve entre as nossas prioridades. Construir um ambiente adequado para melhorar o ensino, refletindo nos índices positivos da educação”, descreveu Riedel.

A infraestrutura urbana também foi contemplada. Foram entregues obras de recapeamento e restauração em diversas ruas da cidade. Este investimento faz parte do programa MS Ativo, em que o governador ouve as principais demandas e prioridades dos municípios para que as obras contemplem diretamente o cidadão. São R$ 3,4 milhões em obras de 31 vias urbanas.

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Supervisão

Aproveitando a agenda em Rochedo, o governador supervisiou obras importantes que estão em andamento na cidade. Entre elas a pavimentação e drenagem de diversas ruas, que somam R$ 7 milhões de Investimento que transformam a vida do cidadão, que não precisa mais lidar com poeira e barro em dias de chuva. Também vistoriou as obras de reforma e ampliação do Centro de Educação Especializada e da Secretaria de Educação da cidade. Obra de R$ 2,3 milhões.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Segov