Cidade do Forró recebe público até a terça-feira de Carnaval

A Cidade do Forró, que estreou em 2026 junto com o Festival Forró Verão, conquistou o coração dos moradores e turistas que estão em João Pessoa. O sucesso foi tão grande que a cidade cenográfica vai permanecer aberta à visitação até 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observou que a Cidade do Forró é uma novidade que foi integrada ao Festival Forró Verão e se tornou um grande sucesso. Ele destacou que o ambiente homenageia a tradição do forró nordestino e brasileiro, com trios pé de serra, gastronomia, artesanato regional e dando uma representatividade muito intensa para os grandes nomes do forró brasileiro.

“É uma experiência de sucesso, assim como o Festival Forró Verão, e nós vamos estender a visitação até a terça-feira de Carnaval, dado que a cidade está lotada de turistas. É um período também de descanso para o morador de João Pessoa que pode ter um tempo a mais para visitar a Cidade do Forró”, declarou.

A profissional de marketing e propaganda Beatriz Russo ficou impressionada: “Achei bem bonito, uma estrutura interessante, fala bastante da cultura da região. É bom para a gente ter uma ideia do que tem nas cidades do interior. Achei muito legal. E o forró em pleno verão, gratuito, cultura acessível é bem importante. Hoje foi um dia para passear com a família, provar as comidas típicas e conhecer um pouquinho mais da cultura”, disse.

Morador de Natal, no Rio Grande do Norte, o motorista Idimarcos Costa visitou a Cidade do Forró e se encantou com a beleza do espaço. “É a primeira vez que eu venho e estou gostando bastante. Quero aproveitar muito esse lugar que é bem diferente, mostra muito da cultura nordestina, além de ser colorido, um ambiente para fazer boas fotos e guardar recordações”.

Para a motogirl Gabriela Leal, que mora em Brasília, a Cidade do Forró está aprovada. “Achei muito interessante porque mostra um pouco dessa cultura nordestina. Contribui para aumentar o turismo e melhorar a cidade”. A aposentada Edcley Borba também gostou do que viu: “Eu vim para conhecer e achei muito bacana entrar numa vila tão bonita. Muito bom”.

A estrutura – A ‘Cidade do Forró’ é uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço, o público conta com ilhas para atrações de trios pé-de-serra e valorização da cultura nordestina. Há também memoriais de artistas e cantores paraibanos e do Nordeste, sem contar com a Vila do Artesanato, espaço de gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia e DJ de forró no coreto.

Sob a responsabilidade da Medow Entretenimento, a Cidade do Forró vai rodar todo o País, resgatando a cultura do forró e permitindo ao público fazer uma imersão em um ambiente de muita cultura. Em João Pessoa, ficará aberta ao público até a terça-feira de Carnaval e funciona de terça a domingo, das 18h até meia-noite.