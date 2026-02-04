Barbearia inclusiva transforma corte de cabelo em experiência acolhedora para crianças autistas

O salão funciona há seis meses, no bairro Tibiri 2, em Santa Rita. Foto: Reprodução/TV Paraíba

Cortar o cabelo, uma tarefa simples para muitas famílias, pode se tornar uma experiência traumática para crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Em Santa Rita, na Grande João Pessoa, um salão infantil busca mudar essa realidade por meio de um atendimento inclusivo e humanizado.

O espaço é comandado por Henry Ferreira, que decidiu mudar de profissão após enfrentar dificuldades com o próprio filho, Roberto, de 6 anos, diagnosticado com TEA, em barbearias tradicionais. Antes, Henry atuava na área de logística.

Diante da situação, ele investiu na barbearia infantil e na formação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), método utilizado no acompanhamento de pessoas com autismo. A proposta é respeitar o tempo e as necessidades de cada criança.

“A partir do momento que consegui ajudar meu filho, comecei a ajudar outras crianças. Hoje, muitas que chegaram com traumas conseguem cortar o cabelo com paz e tranquilidade”, afirmou em entrevista ao JPB 2ª edição, da TV Paraíba.

São atendidas até oito crianças e adolescentes por dia, com ou sem diagnóstico.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

O salão funciona há seis meses, no bairro Tibiri 2, em Santa Rita, com atendimentos por agendamento. Cada sessão dura entre 40 minutos e uma hora, podendo se estender conforme a necessidade do cliente.

São atendidas até oito crianças e adolescentes por dia, com ou sem diagnóstico. O valor cobrado é de R$ 40 por corte.

Para mães como Fabíola, que tem um filho de 4 anos com síndrome rara associada ao espectro autista, o espaço representa uma alternativa após experiências traumáticas em salões convencionais. Segundo ela, o conhecimento em ABA foi decisivo para garantir um atendimento mais tranquilo e seguro.

“Toda vez que íamos para alguns barbeiros, eles não tinham a experiência que o Henry tem. O conhecimento em ABA é muito importante e isso foi um diferencial para mim”, destacou Fabíola.

Além do atendimento técnico, o salão também aposta em um ambiente lúdico e acolhedor. Durante as férias escolares, o próprio filho de Henry participa da recepção, o que contribui para criar um clima de maior identificação e conforto para os pequenos clientes.

