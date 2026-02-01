onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Botafogo-PB e Pombal se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Almeidão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Belo e Carcará do Sertão vêm de empate em seus últimos compromissos e, mais uma vez contra um dos postulantes ao título, os visitantes buscarão incomodar o Alvinegro da Estrela Vermelha.

Botafogo-PB x Pombal, Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre / Jornal da Paraíba)

Além do Nacional de Patos, o Botafogo-PB é o único invicto no estadual; contudo, o elenco de Bernardo Franco não vem apresentando um bom desempenho dentro de campo. Na última rodada, o confronto contra o Sousa foi marcado pela estreia do meia Nenê, que pouco pôde fazer para evitar o empate por 1 a 1. Neste momento, o Belo é o primeiro clube fora do G-4, com cinco pontos.

Já o Pombal parece ter iniciado a reação em busca da primeira vitória na competição. Após perder para Nacional de Patos e Treze, o Carcará do Sertão atuou melhor que o Campinense em boa parte do duelo, mas viu a Raposa empatar a partida em 2 a 2, resultado que colocou a equipe na lanterna. No próximo desafio, um dos desfalques será o técnico Marcel Santos, expulso no último jogo.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. (Foto: Cristiano Sacramento / TV Cabo Branco)

Data, horário e local de Botafogo-PB x Pombal

Dia : 28 de janeiro (quarta-feira);

: 28 de janeiro (quarta-feira); Hora : 19h30;

: 19h30; Local : Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Transmissão de Botafogo-PB x Pombal

Onde assistir : GOAT e TH+ Tambaú.

: GOAT e TH+ Tambaú. Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções ficam por conta da CBN . A narração será de Raelson Galdino , os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Fabiano Sousa .

: pelas ondas do rádio, as emoções ficam por conta da . A narração será de , os comentários de e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Erick, Igor Morais, Márcio Silva e PK; Thallyson, Dudu Nardini e Giovanni; Guilherme Santos, Breyner e Henrique Dourado. Técnico : Bernardo Franco.

: Michael Fracaro; Erick, Igor Morais, Márcio Silva e PK; Thallyson, Dudu Nardini e Giovanni; Guilherme Santos, Breyner e Henrique Dourado. : Bernardo Franco. POMBAL : Jailson; Filipinho, Nattan, Marlon e Danilo Bala; Lázaro André, Ítalo e Kiko; Guilherme, Dedé e Everton Felipe. Técnico : Nevada Silva.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir

: Assistente 1 : a definir

: Assistente 2 : a definir

: Quarto árbitro : a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

Segunda-feira (26):

O elenco recebeu folga após o empate diante do Sousa e se reapresenta no CT da Maravilha no Contorno, no período da tarde.

