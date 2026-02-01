onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Botafogo-PB e Pombal se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Almeidão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Belo e Carcará do Sertão vêm de empate em seus últimos compromissos e, mais uma vez contra um dos postulantes ao título, os visitantes buscarão incomodar o Alvinegro da Estrela Vermelha.
+ Confira a tabela completa do Paraibano 2026
Além do Nacional de Patos, o Botafogo-PB é o único invicto no estadual; contudo, o elenco de Bernardo Franco não vem apresentando um bom desempenho dentro de campo. Na última rodada, o confronto contra o Sousa foi marcado pela estreia do meia Nenê, que pouco pôde fazer para evitar o empate por 1 a 1. Neste momento, o Belo é o primeiro clube fora do G-4, com cinco pontos.
Já o Pombal parece ter iniciado a reação em busca da primeira vitória na competição. Após perder para Nacional de Patos e Treze, o Carcará do Sertão atuou melhor que o Campinense em boa parte do duelo, mas viu a Raposa empatar a partida em 2 a 2, resultado que colocou a equipe na lanterna. No próximo desafio, um dos desfalques será o técnico Marcel Santos, expulso no último jogo.
Data, horário e local de Botafogo-PB x Pombal
- Dia: 28 de janeiro (quarta-feira);
- Hora: 19h30;
- Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa.
Transmissão de Botafogo-PB x Pombal
- Onde assistir: GOAT e TH+ Tambaú.
- Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções ficam por conta da CBN. A narração será de Raelson Galdino, os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Fabiano Sousa.
- Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.
Prováveis escalações
- BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro; Erick, Igor Morais, Márcio Silva e PK; Thallyson, Dudu Nardini e Giovanni; Guilherme Santos, Breyner e Henrique Dourado. Técnico: Bernardo Franco.
- POMBAL: Jailson; Filipinho, Nattan, Marlon e Danilo Bala; Lázaro André, Ítalo e Kiko; Guilherme, Dedé e Everton Felipe. Técnico: Nevada Silva.
Arbitragem
- Árbitro principal: a definir
- Assistente 1: a definir
- Assistente 2: a definir
- Quarto árbitro: a definir
Dia a dia do Botafogo-PB
Segunda-feira (26):
- O elenco recebeu folga após o empate diante do Sousa e se reapresenta no CT da Maravilha no Contorno, no período da tarde.
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba