NO VIGÉSIMO OITAVO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO SÃO JOSÉ DO SERIDÓ MANTÉM SETE INFECTADOS PELA COVID-19

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta terça-feira (09).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 940. Existem apenas 10 casos suspeitos e os confirmados somam 368. Ao todo são 562 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

No município existem apenas sete infectados pela COVID-19 que seguem em tratamento domiciliar. O número de munícipes recuperados soma 361.

Existem 23 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até 14 de março estará em vigor o decreto 277/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira decreto: