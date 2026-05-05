Secretaria de Saúde intensifica ações de prevenção ao Aedes em escolas do Município

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Gerência de Vigilância Ambiental (GVAZ), está realizando diversas ações de fiscalização para prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti nas instituições de ensino da Rede Municipal. Inicialmente estão sendo visitadas as escolas localizadas em bairros que apresentaram altos índices de ovos do mosquito no monitoramento das ovitrampas.

“Nesse início do ano, a combinação de calor e chuvas frequentes contribui diretamente para o surgimento de criadouros, já que a água parada é essencial para a deposição dos ovos. Além disso, as altas temperaturas aceleram o ciclo de vida do Aedes aegypti, fazendo com que ele se reproduza de forma mais rápida. Por isso, intensificar nossas ações nesse momento é primordial para controlar possíveis focos do mosquito e levar a ação nas escolas, antes do início do ano letivo, garante uma proteção às crianças e também aos servidores que atuam no ambiente escolar”, explica a Gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Juliana Trigo.

Durante as visitas, os Agentes de Combate às Endemias realizam a verificação completa das áreas internas e externas das escolas, incluindo calhas, caixas d’água, depósitos que possam acumular água, além de vasos de plantas, ralos, bandejas atrás de geladeiras, lajes e bebedouros.

Além da inspeção técnica, a iniciativa também terá caráter educativo. “Com o início do ano letivo, serão promovidas palestras para alunos e servidores, com orientações sobre prevenção e controle das arboviroses. A realização dessas atividades nas escolas é fundamental para evitar infestações, fortalecer a vigilância em saúde e promover a conscientização desde a infância, contribuindo para ambientes mais seguros e saudáveis”, conclui Juliana Trigo.

Além da identificação de possíveis criadouros, as equipes também realizaram a inspeção de áreas que possam servir de abrigo para animais sinantrópicos, como roedores e pombos, bem como para animais peçonhentos e zoonóticos. Quando constatadas situações de risco, são adotadas medidas como a aplicação de larvicidas, a eliminação dos focos encontrados e a orientação às equipes das unidades escolares.