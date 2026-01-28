Fundação Campeões do Amanhã segue com inscrições abertas para três modalidades
Das oito modalidades oferecidas gratuitamente pela Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, ainda existem vagas disponíveis para três esportes: futebol, natação e basquete. As inscrições podem ser feitas no local de cada atividade – com dias e horários informados abaixo – e são destinadas a crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos.
“Estamos na reta final das inscrições e ficamos muito felizes em poder ver o sucesso das matrículas, além de perceber que o público está recebendo muito bem a nossa oferta. Já tivemos cinco modalidades com as vagas esgotadas e temos certeza de que vamos encerrar em breve. Pedimos aos pais que têm interesse em colocar seus filhos que procurem os pontos de atendimento divulgados junto à Prefeitura, com dias, horários e turnos definidos, para que realizem as matrículas. Não percam a oportunidade”, afirmou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.
Ao todo, a Fundação Campeões do Amanhã ofertou 2.500 vagas para 2026. Além de futebol, natação e basquete, o projeto também oferece aulas de jiu-jítsu, ginástica artística, triathlon, vôlei e tênis. Essas últimas cinco últimas modalidades já estão com vagas esgotadas.
As atividades acontecem em vários polos, como o Centro Administrativo Municipal (CAM) e o Unipê, em Água Fria; o Ginásio O Ronaldão, no Cristo; o Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, nos Bancários; além da Arena da Graça, em Cruz das Armas, e da Arena PH12, nos Funcionários.
Confira a programação da Fundação Campeões do Amanhã:
Basquete
Local: Ronaldão – Cristo
Dias: terça e quinta / quinta e sexta
Horário: 8h às 10h / 16h às 18h
Local: Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários
Dias: segunda, quarta e sextaHorário: 13h30 às 15h30
Vôlei
Local: Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários
Dias: segunda, quarta e sexta
Horário: 15h30 às 18h30
Local: Ronaldão – Cristo
Dias: terça e quinta
Horário: 14h às 16h
Ginástica artística
Local: Unipê – Água Fria
Dias: segunda e quarta / terça e quinta
Horário: 14h às 16h / 8h30 às 10h30
Triathlon
Local: Posto Federal – Praia do Seixas
Dias: sábado
Horário: 5h
Jiu-jitsu
Local: Centro de Referência da Juventude do Valentina
Dias: segunda, quarta e sexta
Horário: 13h às 17h
Local: Centro de Referência da Juventude de Mangabeira
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 18h às 22h
Futebol
Local: Arena da Graça – Cruz das Armas
Dias: segunda, quarta e sexta
Horários: das 7h às 10h30 e das 16h às 18h
Local: Arena PH 12 – Funcionários
Dias: segunda a sexta
Horário: das 16h às 20h
Natação
Local: Centro Administrativo Municipal (CAM) – Água Fria
Dias: segunda, quarta e sexta
Horário: 8h30 às 10h30 e 14h30 às 17h
Tênis
Local: Centro Tenístico Paraibano – Altiplano
Dias: segunda e quarta / terça, quinta e sexta
Horário: 9h às 10h / 14h às 15h