quarta-feira, janeiro 28, 2026
Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Fundação Campeões do Amanhã segue com inscrições abertas para três modalidades

Das oito modalidades oferecidas gratuitamente pela Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, ainda existem vagas disponíveis para três esportes: futebol, natação e basquete. As inscrições podem ser feitas no local de cada atividade – com dias e horários informados abaixo – e são destinadas a crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos.

“Estamos na reta final das inscrições e ficamos muito felizes em poder ver o sucesso das matrículas, além de perceber que o público está recebendo muito bem a nossa oferta. Já tivemos cinco modalidades com as vagas esgotadas e temos certeza de que vamos encerrar em breve. Pedimos aos pais que têm interesse em colocar seus filhos que procurem os pontos de atendimento divulgados junto à Prefeitura, com dias, horários e turnos definidos, para que realizem as matrículas. Não percam a oportunidade”, afirmou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Ao todo, a Fundação Campeões do Amanhã ofertou 2.500 vagas para 2026. Além de futebol, natação e basquete, o projeto também oferece aulas de jiu-jítsu, ginástica artística, triathlon, vôlei e tênis. Essas últimas cinco últimas modalidades já estão com vagas esgotadas.

As atividades acontecem em vários polos, como o Centro Administrativo Municipal (CAM) e o Unipê, em Água Fria; o Ginásio O Ronaldão, no Cristo; o Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, nos Bancários; além da Arena da Graça, em Cruz das Armas, e da Arena PH12, nos Funcionários.

Confira a programação da Fundação Campeões do Amanhã: 

Basquete

Local: Ronaldão – Cristo

Dias: terça e quinta / quinta e sexta

Horário: 8h às 10h / 16h às 18h

Local: Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários 

Dias: segunda, quarta e sextaHorário: 13h30 às 15h30

Vôlei

Local: Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários 

Dias: segunda, quarta e sexta

Horário: 15h30 às 18h30

Local: Ronaldão – Cristo

Dias: terça e quinta

Horário: 14h às 16h 

Ginástica artística

Local: Unipê – Água Fria

Dias: segunda e quarta / terça e quinta

Horário: 14h às 16h / 8h30 às 10h30

Triathlon

Local: Posto Federal – Praia do Seixas

Dias: sábado

Horário: 5h 

Jiu-jitsu

Local: Centro de Referência da Juventude do Valentina

Dias: segunda, quarta e sexta

Horário: 13h às 17h

Local: Centro de Referência da Juventude de Mangabeira

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 18h às 22h

Futebol

Local: Arena da Graça – Cruz das Armas

Dias: segunda, quarta e sexta

Horários: das 7h às 10h30 e das 16h às 18h

Local: Arena PH 12 – Funcionários

Dias: segunda a sexta

Horário: das 16h às 20h

Natação

Local: Centro Administrativo Municipal (CAM) – Água Fria

Dias: segunda, quarta e sexta

Horário: 8h30 às 10h30 e 14h30 às 17h 

Tênis

Local: Centro Tenístico Paraibano – Altiplano

Dias: segunda e quarta / terça, quinta e sexta

Horário: 9h às 10h / 14h às 15h 

