Prefeitura de João Pessoa promove 3º Torneio Pessoense de Robótica e abre o Mês do Estudante

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza nos dias 1º e 2 de agosto, o 3º Torneio Pessoense de Robótica (TPR), a partir das 9h, no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras (Cemapi) Arthur da Costa Freire, no bairro de Mangabeira. O evento marcará a abertura oficial da programação do Mês do Estudante na Rede Municipal de Ensino e reunirá alunos, professores, gestores, familiares e toda a comunidade escolar em uma grande celebração da educação, tecnologia, inovação e protagonismo estudantil.

Organizado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), em parceria com o Departamento de Informática Escolar (DIE) e a Divisão de Robótica e Cultura Maker (DRO), o torneio tem como objetivo estimular o pensamento computacional, a criatividade, a resolução de problemas e o trabalho colaborativo por meio da robótica educacional.

Segundo o chefe da Divisão de Robótica da Prefeitura de João Pessoa, Kaio Cunha, o torneio representa um marco para a educação municipal. “Este evento é um verdadeiro divisor de águas. Foi idealizado pela Prefeitura de João Pessoa para os estudantes da nossa rede municipal e demonstra o compromisso da gestão com uma educação inovadora. O grande diferencial é que a competição prioriza a cooperação, fazendo com que duas equipes trabalhem juntas para alcançar um objetivo comum”, destacou.

Alunos e familiares envolvidos – Nesta edição, o TPR alcança sua maior abrangência desde a criação, envolvendo alunos da Educação Infantil, dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Ao todo, participam 73 CMEIs, 63 escolas dos anos iniciais e 48 escolas dos anos finais, beneficiando diretamente cerca de 750 estudantes.

Além das disputas, o evento será aberto ao público, permitindo que pais e responsáveis acompanhem as apresentações e incentivem os estudantes. A proposta também busca fortalecer os vínculos entre escola e família, transformando o torneio em um momento de integração e valorização das aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano letivo.

Com a realização do 3º Torneio Pessoense de Robótica, a Prefeitura de João Pessoa reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e voltada para o desenvolvimento de competências ligadas à ciência, tecnologia e cultura digital, consolidando o Município como referência em inovação educacional.

Serviço

3º Torneio Pessoense de Robótica (TPR)

Dias: sábado (1º) e domingo (2)

Horário: a partir das 9h

Local: Cemapi Arthur da Costa Freire,localizado na Rua José Marcone Ramos da Silva, nº 101, Mangabeira.