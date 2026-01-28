Dom Trump I, Imperator Mundi

Foto/Reprodução.

Muitas vezes, as imagens são muito mais eloquentes do que as palavras. Nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, abro a coluna com algumas imagens.

Essa aí é clássica. Na II Guerra, soldados americanos fincam a bandeira dos Estados Unidos em Iwo Jima, no Japão. O autor da foto é Joe Rosenthal.

Essa aí é cena do filme A Conquista da Honra, de 2006. Extraordinário. Verdades e mitos sobre Iwo Jima postos na tela pelo grande cineasta Clint Eastwood.

Essa aí é uma ilustração. Donald Trump finca a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. De tão absurda, pensei que era fake, mas não era. É “brincadeira” oficial.

Ao lado do presidente Trump, estão Marco Rubio, seu secretário de Estado, e J.D. Vance, seu vice-presidente. Groenlândia, território americano, diz a placa ao lado.

Essa aí, como a anterior, também é da semana passada. Parlamentares republicanos cortam um bolo com o formato da Groenlândia. “Nojo”, disse o comentarista na TV.

Essa aí, por fim, registra o momento em que, em Minneapolis, os agentes da imigração executam um homem completamente dominado. Seu nome, Alex Pretti.

Na semana passada, num texto que escrevi sobre o primeiro aniversário do governo de Donald Trump, perguntei se ele está senil ou se é um psicopata.

Uma voz da razão, a quem mostrei o texto antes de postá-lo, sugeriu que eu não fizesse essas perguntas. Aceitei os argumentos e as retirei.

Horas mais tarde, na GloboNews, vi o comentarista internacional Guga Chacra usar a palavra “insana” para classificar as atitudes do presidente Donald Trump. “Insana” em oposição a “normal”, que classificava políticos como Emmanuel Macron.

Depois, também na GloboNews, Fernando Gabeira usou “enlouquecido” para Trump e disse que é quase pornográfico o comportamento do presidente americano.

Gabeira, entre a lucidez e a experiência, disse torcer por uma solução eleitoral para os EUA, mas lembrou que os americanos também recorrem a saídas trágicas.

Senil? Psicopata? A imagem que me ocorre agora é: Donald Trump I, Imperator Mundi. E a pergunta que me faço é: quem, afinal, vai deter Trump em sua louca escalada?