Sedurb faz avaliação dos resultados de 2025 da Feira Móvel em reunião com expositores

O projeto Feira Móvel, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) há mais de cinco anos, finaliza 2025 avaliando seus resultados. Na manhã desta segunda-feira (22), os expositores cadastrados participaram da reunião mensal, realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

A Feira Móvel tornou-se um espaço que fortalece o pequeno produtor, o empreendedorismo criativo e tem contribuído para transformar a vida de muitas pessoas nos últimos anos. A cada edição, o evento coloca em destaque produtos do artesanato paraibano; moda sustentável; gastronomia regional; agricultura familiar; brinquedos educativos e sensoriais; entre outros. Uma combinação que tem conectado produtores, artesãos e consumidores, fortalecendo a economia local.

“Costumo dizer que a Feira Móvel é muito mais do que uma oportunidade de venda. O projeto tem um lado social muito forte também, pois a gente ajuda algumas instituições, fazemos isenção do ‘fundo de feira’ para pessoas que estão passando por dificuldades, doando cesta básica, inclusive. Por isso, a Feira Móvel resgata vidas e traz para os expositores uma vontade, realmente, de viver, de fazer algo diferente. E isso é extremamente importante para eles”, disse a coordenadora do evento, Thayara Ferreira.

Durante a reunião, os participantes do projeto puderam falar sobre os resultados deste ano, a prestação de contas do ‘fundo de feira’, que é arrecadado a cada edição, alinhar os pontos que precisam ser melhorados e ajustados, além de tirar dúvidas gerais. Ao final, houve um agradecimento e reconhecimento ao trabalho que a comissão organizadora vem fazendo.

“Estamos finalizando 2025 de uma forma muito positiva. Conseguimos realizar a nossa primeira edição especial de Natal, com mais de 200 expositores participando, fazendo o revezamento, neste momento tão importante para o empreendedorismo e alcançando recorde de vendas! Agradecemos ao prefeito Cícero Lucena e aos secretários Marmuthe e Ubaldo por todo apoio ao trabalho da Feira Móvel. E para 2026 esperamos renovar os cadastros e também colocar pessoas novas que estão na lista de espera”, finalizou a coordenadora.