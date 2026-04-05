Hemodinâmica de Patos garante atendimento especializado e salva paciente com trombose pulmonar aguda — Governo da Paraíba

Diagnosticado com trombose pulmonar aguda, o paciente Isaac José de Medeiros, de 48 anos, teve a vida preservada após a realização de uma trombectomia mecânica pulmonar (retirada do coágulo de sangue diretamente da artéria pulmonar) na Hemodinâmica de Patos, serviço da rede estadual de saúde instalado no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde). O procedimento de alta complexidade foi realizado no último sábado (20) e foi fundamental diante da gravidade do quadro clínico, que apresentava elevado risco de complicações.

Isaac deu entrada na unidade com queixa de dor respiratória e, após avaliação clínica e exames de imagem, foi confirmada a presença de um coágulo de grandes proporções obstruindo a circulação nos vasos do pulmão. A obstrução comprometia o fluxo sanguíneo adequado, o que levou à indicação imediata da trombectomia mecânica pulmonar.

Segundo o cardiologista intervencionista Jean Santiago, a trombectomia mecânica pulmonar consiste na retirada do coágulo de sangue diretamente da artéria pulmonar, permitindo o restabelecimento do fluxo sanguíneo normal. O procedimento foi realizado em caráter de urgência e teve êxito, possibilitando a rápida estabilização do quadro clínico do paciente, que segue em programação de alta hospitalar.

Mesmo não estando de plantão no momento, Jean se deslocou até a unidade para realizar o procedimento. Segundo ele, a decisão foi imediata diante da gravidade do caso. “Era um paciente jovem, em estado grave. Se o procedimento não fosse realizado, ele não sobreviveria. A trombectomia mecânica era a única chance. Graças à estrutura que temos hoje e ao material disponível, conseguimos realizar o procedimento com sucesso. Hoje, o paciente está vivo e prestes a receber alta”, destacou o médico.

O cardiologista intervencionista também ressaltou a importância do serviço de hemodinâmica para o fortalecimento da assistência especializada no sertão paraibano. “A trombectomia pulmonar já é uma realidade em Patos e vem salvando inúmeras vidas. Nosso próximo passo é avançar para a trombectomia cerebral, ampliando ainda mais o cuidado com pacientes vítimas de AVC isquêmico na região”, completou.

De acordo com a coordenadora assistencial da Hemodinâmica de Patos, Edmara Nóbrega, o paciente evoluiu de forma bastante positiva no pós-procedimento. “Seu Isaac se encontra consciente, orientado, deambulando sozinho e sem alterações no quadro clínico. Ele aguarda a realização de um ecocardiograma para avaliação final e provável alta ainda hoje”, explicou a gestora nesta segunda-feira (22).

Emocionado, o paciente agradeceu à equipe pelo atendimento recebido e pela nova chance de vida. “Quando soube que agora estava bem, foi uma felicidade grande. Fui muito bem atendido aqui, a equipe é excelente. Só tenho a agradecer a Deus e a todos do hospital”, relatou aliviado.

A realização da trombectomia mecânica pulmonar na Hemodinâmica do Hospital Regional de Patos representa um avanço importante para a saúde do sertão paraibano, garantindo atendimento de alta complexidade mais próximo da população e reforçando o compromisso da PB Saúde com a regionalização da assistência no Estado.