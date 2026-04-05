Homem internado em estado grave é diagnosticado com raiva humana em Campina Grande – Foto: Governo Federal.

A prefeitura de Campina Grande confirmou o diagnóstico de raiva humana em um homem de 50 anos internado no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), que está em estado grave. A confirmação veio nesta segunda-feira (22).

De acordo com nota emitida pela prefeitura, apesar do homem diagnósticado com a doença estar internado em estado grave, ocorreu melhora no quadro de saúde deles em alguns parâmetros nas últimas 12 horas,

O homem segue sob monitoração e acompanhamento multiprofissional contínuo, conforme as práticas assistenciais em casos neurocríticos.

Homem foi mordido por sagui e ele não procurou atendimento imediato

O homem, que não teve a identidade revelada, foi mordido no mês de setembro. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, o homem não procurou atendimento médico na época.

O diretor de Vigilância e Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, explicou que o homem está sendo acompanhado por equipes de infectologistas e clínicos.

“É o grande erro de todo mundo. Ele tentou alimentar um animal silvestre. Inclusive, após a mordedura, ele não encontrou mais o animal. Outro erro: ele também não procurou o serviço de saúde para tratar a mordida. Inclusive, inchou, causou incomodo, mas ele não procurou. O tratamento pós-exposição aconteceria nesse momento”, afirmou Miguel Dantas.

O homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alcides Carneiro. Miguel Dantas também explicou que o caso é um alerta de saúde pública nacional e que o Governo Federal acompanha a situação e deve encaminhar medicamento para tratar o paciente.

De acordo com a secretaria, o homem está internado na UTI no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) desde a segunda-feira (15). No entanto, os primeiros sintomas surgiram no dia 10 de dezembro, com internação em unidade hospitalar no dia 13. Antes da realocação para a UTI, houve piora importante do quadro clínico do paciente, quando ele precisou ser transferido para a terapia intensiva.

Entre os sintomas apresentados pelo homem quando deu entrada pela primeira vez na unidade hospitalar, estavam agitação mental e física, confusão mental, alteração do nível de consciência, aerofobia, falta de ar e queda na oxigenação do sangue.

Em razão do quadro de insuficiência respiratória aguda associado a instabilidade neurológica, foi necessária intubação do homem e início de ventilação mecânica invasiva. O quadro clínico neurológico atual dele é considerado grave.

O homem está em sedação profunda, com instabilidade da pressão arterial e segue sob cuidados intensivos, com monitorização contínua e acompanhamento multiprofissional da equipe do hospital.