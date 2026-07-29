Novo marca convenção para oficializar Major Fábio ao Senado mesmo sem aliança com PL

O partido Novo realiza no próximo sábado (1º) a convenção estadual que deve oficializar a candidatura do ex-deputado Major Fábio ao Senado nas Eleições 2026. O evento está marcado para as 14h, no Ilha Tech, no bairro da Torre, em João Pessoa.

A convenção marca o início formal da campanha eleitoral do pré-candidato, que ainda articula integrar a chapa do PL, que tem o senador Efraim Filho como pré-candidato ao governo e o ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) ao Senado.

Até o momento, porém, não há definição sobre uma eventual aliança entre as duas siglas nem sobre a formação da chapa para o Senado. A Convenção do PL está marcada para o domingo (2), com a expectativa dos bolsonaristas pela presença do presidenciável Flávio Bolsonaro.

Apesar das negociações não terem se consolidado junto ao PL, Major Fábio afirma que sua pré-candidatura será mantida independentemente do resultado das tratativas entre os partidos. O pré-candidato também tem reafirmado apoio à pré-candidatura de Efraim Filho e Marcelo Queiroga.