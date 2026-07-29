Apreensão de jovem suspeito de matar homem em quarto de hotel é mantida pela Justiça.

A Justiça da Paraíba manteve a apreensão provisória do adolescente de 17 anos que confessou ter matado Washington Rodrigo dentro de um quarto de hotel, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. A manutenção da apreensão foi confirmada pelo advogado de defesa para a TV Cabo Branco após audiência realizada nesta quarta-feira (29).

De acordo com a apuração, com essa decisão, há um prazo de 45 dias de internação provisória para o suspeito. Segundo o advogado de defesa, caso não haja uma sentença proferida dentro desse período, o suspeito deverá ser obrigatoriamente colocado em liberdade.

Também na audiência, ficou definido que a Polícia Civil tem até 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar todo o procedimento ao Poder Judiciário.

A partir dessa conclusão, o Promotor de Justiça analisará o caso para oferecer a representação e será marcada uma audiência de apresentação perante a autoridade judicial.Na sequência, ocorre a audiência de instrução, fase em que serão colhidos os depoimentos das testemunhas e analisadas as provas.

Se ao final do processo for aplicada a medida de internação definitiva, o jovem passará por reavaliações periódicas obrigatórias a cada três a seis meses.

Nessas revisões, são elaborados um parecer técnico e um parecer jurídico, servindo de base para que a defesa faça os requerimentos cabíveis em favor do adolescente.

O caso

Segundo o delegado Diego Garcia, responsável pela investigação, o adolescente afirmou que o contato entre o suspeito e a vítima aconteceu por meio de um site de relacionamentos. Após o encontro, o suspeito teria se sentido intimidado pela vítima e usou uma réplica de arma de fogo para obrigá-lo a entregar a senha do celular.

“Alegou que se sentiu intimidado e ameaçado pela vítima que supostamente teria fotografado alguma parte do momento íntimo dos dois, ao passo que fez ele se algemar, simulando um fetiche, e, mediante o uso de uma airsoft, o constrangeu para entregar seu celular para que ele verificasse se havia mensagem ou fotografias em detrimento de sua pessoa, já que ele se acha um teólogo e por isso não poderia ter a imagem corrompida”, disse o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, o adolescente relatou que, depois disso, utilizou o cabo do secador de cabelo do hotel para estrangular Washington Rodrigo. Segundo o delegado, o investigado afirmou que a intenção era apenas deixar a vítima desacordada para conseguir sair do quarto.

Washington Rodrigo, de 33 anos, foi encontrado morto na sexta-feira (24) em um quarto de hotel na orla de Manaíra, em João Pessoa. O corpo estava sobre a cama, com as mãos amarradas, um fio enrolado no pescoço e um pano na boca.

A Polícia Civil informou que o adolescente teria usado um nome falso para se hospedar no hotel e deixou o local sem registrar a saída. A investigação é conduzida pela Delegacia da Infância e da Juventude de João Pessoa.

Familiares disseram à TV Cabo Branco que Washington Rodrigo trabalhava como motorista autônomo e havia informado à mãe que faria uma corrida para Pipa, no Rio Grande do Norte, antes de desaparecer.