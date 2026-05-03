João Azevêdo e ministra Margareth Menezes anunciam R$ 65 milhões para a cultura paraibana — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participaram, nesta sexta-feira (23), no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, de solenidade em que foram firmadas parcerias entre os Governos da Paraíba e Federal cujos investimentos ultrapassam R$ 65 milhões. A implantação de sete Centros de Educação Unificado da Cultura (CEU), criação do Centro de Referência do Hip Hop paraibano – cujo decreto cria ainda a semana dessa manifestação cultural, a ser comemorada no mês de novembro –, implantação do Sistema Estadual dos Museus e lançamento de editais estão entre os destaques das ações na cultura paraibana.

Pouco antes da solenidade, João Azevêdo falou da importância das parcerias com o Governo Federal para a cultura paraibana. “Que alegria receber a visita da ministra Margareth para anunciar boas notícias para a cultura paraibana, que tem recebido toda a atenção do nosso Governo — em 2019, os investimentos do Governo da Paraíba em cultura eram R$ 10 milhões. Em 2025, os investimentos superaram os R$ 110 milhões. Então, hoje é um dia muito importante para a cultura paraibana — com assinatura de editais, de ordens de serviço para a construção de CEUs, importantes equipamentos comunitários de cultura e integração comunitária, vamos criar o Centro de Referência do Hip Hop, além da implantação do Sistema Estadual de Museus, que vai ajudar a consolidar ainda mais esse segmento”, disse.

“Nós entendemos que a cultura, além de ser importante para contar nossa história, fortalecer a nossa identidade, é um segmento econômico, que precisa ser visto como gerador de emprego e renda. Muitas pessoas dependem desse segmento. Como é bom ver que o Governo do presidente Lula retomou essa política pública muito importante em vários aspectos”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

A ministra Margareth Menezes também destacou a importância dos investimentos para fortalecer a cultura na Paraíba. “É com muita alegria que eu estou aqui para trazer essas boas novas para a cultura, não apenas na condição de ministra — eu sou também uma trabalhadora da cultura, no próximo ano serão 40 anos de carreira. Todas essas ações, que demonstram o compromisso do Governo do presidente Lula, vão fortalecer a economia criativa, porque a cultura também passou a ser vista na sua dimensão econômica”, afirmou.

O secretário de Estado da Cultura (Secult), Pedro Santos, destacou os resultados dos investimentos anunciados na solenidade. “Uma parte do que foi apresentado são os editais, é o que está na ponta, que vai fomentar a quadrilha junina, o bloco carnavalesco, o grupo de teatro e dança. Quero dizer também que nós estamos pensando a cultura de maneira estruturante, com ações que deixem legado para esse segmento. Aqui, por exemplo, estamos fortalecendo um sistema de museus — e o governador João Azevêdo é a melhor testemunha de como o Estado tem tratado os museus na Paraíba, com a inauguração de importantes equipamentos. E agora vamos olhar também para os museus do interior do nosso Estado, com a criação do Sistema Estadual de Museus”, observou.

Falando em nome do segmento cultural, a artista cigana Marcylânia Alcântara destacou: “A gente tem de reconhecer a gestão cultural da Paraíba, valorizando os artistas locais, as tradições e as identidades. A minha gratidão sincera, cheia de carinho, pela escuta sensível, fazendo com que a Paraíba siga sendo esse território onde a cultura floresce.”

A solenidade também foi marcada pela posse dos novos Conselheiros Estaduais de Política Cultural da Paraíba (Consecult), eleitos para o biênio 2026/2028, em eleição com recorde de comparecimentos às urnas. Foram mais de 12 mil votos em toda a Paraíba — entre os integrantes, a gerente do Museu Casa de José Américo, Janete Rodriguez; o cantor Fuba e o próprio secretário Pedro Santos.

O evento foi prestigiado, ainda, pelo prefeito de Patos, Nabor Wanderley, que representou os gestores municipais; pela atriz Zezita Matos; e auxiliares da Gestão estadual, assim como por diversas personalidades do segmento cultural paraibano. As reitoras Terezinha Domiciano (UFPB), Célia Regina (UEPB) e Mary Roberta (IFPB) também participaram da solenidade.

Os investimentos — A solenidade teve início com a assinatura de ordens de serviço para a implementação dos Centros de Educação Unificado da Cultura (CEUs da Cultura), em sete municípios paraibanos: Patos, Esperança, Cabedelo, Sapé, Bayeux, João Pessoa e Campina Grande.

Em seguida, o governador João Azevêdo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e demais autoridades assinaram autorizações de licitações e chamamentos públicos para aquisição de livros de editoras paraibanas, mobiliário e computadores para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e Comunitárias; Contratação de empresa operadora para o projeto Partiu Cultura!; Contratação de serviço de reforma predial para o Centro de Referência do Hip Hop Paraibano; Celebração de parceria para implantação do Sistema Estadual de Museus e celebração de parceria para a implantação do Programa Paraíba Território Criativo.

Outro ponto alto da solenidade foi a celebração de parcerias com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para a criação de cursos técnicos na área artística; criação do Curso Tecnológico em Gestão Cultural; Celebração de parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) para a criação do Curso Técnico em Produção Cultural para Gestores de Quadrilhas Juninas e manutenção do programa Birôs Criativos; Celebração de parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), para a segunda turma da Pós-graduação em Gestão e Produção Cultural e celebração de parceria com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), para a implantação do Programa Arte e Cultura na Educação Integral.

Também foram lançados editais, já com inscrições abertas: Edital Paraíba Inclusiva (populações periféricas, rural, idosos (60+) e mulheres ou voltados para crianças); Editais Paraíba Étnica (povos indígenas, povos ciganos e comunidades quilombolas); Edital Paraíba Popular (culturas populares e tradicionais); Editais Paraíba das Artes (cênicas, visuais, música e audiovisual); Edital Arte na Bagagem; Editais Cultura Viva (pontos de cultura, pontões de cultura e bolsas para Mestras e Mestres) e Edital Ações Continuadas, além do lançamento do Prêmio Paraíba Junina 2026. Todos os detalhes para critérios de participação em cada edital estão na página da Pnab no site da Secult-PB.