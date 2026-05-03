Inscrições para o FIES 2026 começam em 3 de fevereiro

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Estudantes interessados em financiar a graduação em instituições particulares já podem se preparar para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2026. O programa vai ofertar mais de 112 mil vagas ao longo do ano, divididas entre os dois semestres letivos.

As inscrições gratuitas para o primeiro semestre ficam abertas entre 3 e 6 de fevereiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As regras do processo seletivo estão no edital divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na quinta-feira (22).

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Para o primeiro semestre de 2026, o MEC disponibilizou 67.301 vagas. Outras 44.867 vagas estão previstas para o segundo semestre, totalizando mais de 112 mil oportunidades de financiamento.

Quem pode se inscrever no Fies

Para participar da seleção, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010. É necessário alcançar média mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação.

Outro critério exigido é a renda familiar. O estudante deve ter renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 4.863.

Como funciona a classificação

A classificação dos candidatos será feita com base na nota do Enem, em ordem decrescente. O sistema também considera o tipo de vaga, o grupo de preferência e a modalidade de concorrência.

Terão prioridade, nesta ordem, candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o financiamento estudantil.

Em seguida, entram os que já usaram o Fies e quitaram a dívida, além de quem já concluiu a graduação.

Resultado e próximos passos

O Fies tem chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 19 de fevereiro.

O candidato poderá ser pré-selecionado em apenas uma opção de curso. Quem for selecionado deverá complementar a inscrição entre 20 e 24 de fevereiro, no sistema do Fies Seleção.