IDOSOS DO PALÁCIO DA SABEDORIA RECEBEM INTERVENÇÃO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ



A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (SESAD), através da educadora física, Érica Cadja, está contribuindo com a promoção do aumento da qualidade de vida dos idosos do Palácio da Sabedoria.



De acordo com a titular da SESAD, Nara Regina, a educadora física atende os idosos do Palácio da Sabedoria duas vezes por semana com o intuito de desenvolver a autoestima, independência física, diminuir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida deste público.



“A atuação da educadora física, não só no Palácio da Sabedoria, mas também em outros espaços da Gestão Municipal, é de fundamental importância pois combate o sedentarismo, estabiliza a hipertensão e diabetes, e promove a qualidade de vida de gestantes”, destacou Nara Regina.



OUTRAS ATIVIDADES



Além do Palácio da Sabedoria, a educadora física também atenderá: grupo de gestantes, hipertensos e diabéticos. Entre o final de abril e início de maio a população do Assentamento Agrário Seridó também ganhará este serviço.

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (SESAD), através da educadora física, Érica Cadja, está contribuindo com a promoção do aumento da qualidade de vida dos idosos do Palácio da Sabedoria.

De acordo com a titular da SESAD, Nara Regina, a educadora física atende os idosos do Palácio da Sabedoria duas vezes por semana com o intuito de desenvolver a autoestima, independência física, diminuir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida deste público.

“A atuação da educadora física, não só no Palácio da Sabedoria, mas também em outros espaços da Gestão Municipal, é de fundamental importância pois combate o sedentarismo, estabiliza a hipertensão e diabetes, e promove a qualidade de vida de gestantes”, destacou Nara Regina.

OUTRAS ATIVIDADES

Além do Palácio da Sabedoria, a educadora física também atenderá: grupo de gestantes, hipertensos e diabéticos. Entre o final de abril e início de maio a população do Assentamento Agrário Seridó também ganhará este serviço.