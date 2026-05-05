Paraíba tem, em 2025, o segundo maior volume de ocorrências de combate a incêndios

Incêndio em Pedras de Fogo. Breno Alves/Divulgação/Imagens de drone

Em 2025, a Paraíba registrou o segundo maior número de registros de combate a incêndio dos últimos anos, com 6.171 ocorrências contabilizadas ao longo do ano. A média foi de 17 chamados por dia, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O volume de atendimentos fica abaixo apenas de 2024, quando o estado somou 6.615 registros, o maior número da série recente. Em comparação com 2023, que teve 4.448 ocorrências, houve um crescimento de cerca de 39% no número de casos.

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Entre os meses do ano, dezembro concentrou o maior pico de ocorrências, com 1.006 registros de combate a incêndio. O mês respondeu por quase um sexto de todos os atendimentos relacionados a esse tipo de ocorrência em 2025.

No cenário regional, a Paraíba aparece como o quarto estado do Nordeste com mais registros de combate a incêndio no ano. À frente ficaram Ceará, Bahia e Piauí. Veja os números:

Ceará: 10.629 registros Bahia: 9.078 registros Piauí: 6.690 registros Paraíba: 6.171 registros

Buscas e salvamentos passam de 20 ocorrências por dia

Além dos incêndios, os registros de busca e salvamento na Paraíba em 2025 apontaram 7.806 ocorrências, o que representa uma média de 21 atendimentos por dia. Esse tipo de chamado envolve situações com risco à vida, como desaparecimentos, resgates e apoio a outras ocorrências.

Assim como nos registros de incêndio, a Paraíba ocupa a quarta posição no ranking do Nordeste em número de casos de busca e salvamento.