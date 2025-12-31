Hospital de Trauma de Campina Grande realiza mais de 1.300 atendimentos durante o feriadão de Natal — Governo da Paraíba

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade do Governo da Paraíba em Campina Grande, realizou 1.326 atendimentos durante o fim de semana e o feriado de Natal. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da quarta-feira (24) até as 23h59 desse domingo (28). Nesses dias, foram realizadas 113 cirurgias.

O plantão mais movimentado foi o da sexta-feira (26), quando foram atendidas 322 pessoas, seguido do sábado (27), quando deram entrada na Urgência e Emergência 265 pessoas. Na quarta-feira (24), foi registrado o menor movimento, com outras 234 pessoas atendidas.

De acordo com o levantamento da unidade de saúde, do total de atendimentos, 169 foram vítimas de acidentes de moto. Outros casos de emergência registrados foram agressão física (18), acidente de bicicleta (cinco), acidente de automóvel (nove), atropelamento (12), ferimento por arma branca (cinco), vítimas de projéteis de arma de fogo (duas), queda (281), AVC (22) e queimaduras (doze). Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande é referência para alta complexidade em Traumatologia e Ortopedia para 203 municípios da Paraíba, o que abrange uma população de 2 milhões de pessoas, e ainda conta com os serviços de hemodinâmica.