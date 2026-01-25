Prefeitura abre chamada pública para vagas remanescentes dos programas de residências em saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com chamada pública aberta para preenchimento de vagas remanescentes dos programas de residência em saúde que terão início em março deste ano. Estão disponíveis vagas para as formações em urologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Os editais estão disponíveis no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/editais.

Para o Programa de Residência Médica em Urologia está disponível uma vaga devendo o interessado possuir diploma, certificado ou declaração de dois anos de Residência Médica em Cirurgia Geral em programa credenciado pela CNRM. O programa terá duração de 36 meses, contabilizando carga horária total de 8.460 horas, respeitando a carga horária de 60 horas semanais.

Já a Residência Multiprofissional em Atenção Básica: Saúde da Família e Comunidade está com duas vagas de especialização, sendo uma para o curso de Fonoaudiologia e uma para Terapia Ocupacional. Nestes casos, a duração do programa de residência é de 24 meses, com carga horária de 5.760 horas. Para concorrer à vaga, o candidato ser graduado no respectivo curso.

As inscrições acontecem a partir deste sábado (23) e seguem até as 17h do dia 6 de fevereiro, exclusivamente de forma online, através do cadastro prévio do candidato no sistema 1Doc, acessível através de https://joaopessoa.1Doc.com.br/atendimento. Para o programa de Residência Multiprofissional o candidato deverá pagar uma taxa de R$250,00, já para o programa de Residência Médica o valor da inscrição é de R$480,00. Ambas deverão ser pagas através de boleto bancário que será emitido com a identificação do candidato, em favor do Fundo Municipal de Saúde.

O passo a passo para a inscrição, bem como outras informações acerca do certame, está discriminado nos editais. Confira: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=2030 (Residência Multiprofissional); https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=2032 (Residência Médica).

Prova – Com caráter eliminatório e classificatório, as provas serão aplicadas no dia 21 de fevereiro, no período da manhã, no Centro de Estudos do Hospital Municipal Santa Isabel, localizado na Praça Caldas Brandão, s/n°, bairro de Tambiá.

Para as residências em fonoaudiologia e terapia ocupacional a prova será composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco opções sendo uma única alternativa correta. Do total, a prova abordará 15 questões na área de saúde coletiva e 15 questões sobre conhecimento específico. A pontuação máxima será de 10 pontos. Já para a residência em urologia, a prova será composta por 60 questões objetivas, também de múltipla escolha, com cinco opções sendo uma única alternativa correta e com pontuação de 10 pontos, no máximo.

O resultado final do processo seletivo, após recursos, será divulgado no dia 28 de fevereiro e as inscrições acontecerão no dia 2 de março.

Mais informações – Todas as atualizações acerca do Edital, bem como comunicados oficiais, avisos, retificações, erratas e demais informações relativas ao processo seletivo serão divulgadas exclusivamente no endereço eletrônico https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br, devendo o interessado acessar o seguinte caminho: Outros Editais → Ano 2026 → Secretaria Municipal de Saúde – SMS→ Prefeitura Municipal de João Pessoa Secretaria Municipal de Saúde Pesquisar, selecionando o edital de interesse e, em seguida, clicando na aba “Arquivos” para consulta dos documentos disponíveis.