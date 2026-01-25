Obras do Arco Metropolitano de João Pessoa entram em fase decisiva e já beneficiam população — Governo da Paraíba

As obras do Arco Metropolitano de João Pessoa entram em sua fase decisiva, trazendo não apenas números e resultados, mas a promessa de transformar vidas. Com a previsão de entrega de quase todo o complexo ainda no primeiro semestre – com exceção do viaduto sobre a BR-101, que seguirá em cronograma específico –, o projeto já começa a mudar a rotina de quem via as distâncias como um obstáculo intransponível. Os investimentos somam mais de R$ 302 milhões, recursos próprios do Estado.

“Dos 18,7 km previstos, 15,7 km já estão asfaltados. As pontes sobre os rios Mumbaba e Gramame já foram concluídas, assim como passagens inferiores essenciais para o transporte de carga, como o de cana-de-açúcar”, afirmou o gestor do projeto, Marcos Gouveia. Ele acrescenta que o objetivo final é retirar o tráfego pesado do perímetro urbano de João Pessoa, reduzindo engarrafamentos, tempo de viagem e, principalmente, o número de acidentes.

Para moradores da região, como Ivan Alves de Carvalho, residente do Distrito de Cicerolândia, o Arco representa o fim de uma era de esquecimento. “Fazia muito tempo que a nossa comunidade estava isolada do mundo”, relata Ivan. Para ele, a pavimentação vai além da infraestrutura. “Tirou a gente da lama e, ao mesmo tempo, está trazendo progresso. Estou otimista com a chegada de novas empresas interessadas na região, sinalizando um futuro de oportunidades que será lembrado por gerações”, enfatizou Ivan Alves.

A sensação de alívio é compartilhada por Francisco Emanuel, morador de Águas Turvas. Ele destaca que a dificuldade de acesso prejudicava o comércio local e as idas e vindas para municípios vizinhos, como o Conde. “Agora vai melhorar muito a questão do acesso”, comemora.

Mesmo antes da conclusão total, quem utiliza o trajeto já sente o impacto positivo. Eriveldo de Queiroga da Silva, também morador de Cicerolândia, afirma que os resultados já são reais no dia a dia. “A gente já esperava isso há muitos anos. Está sendo uma maravilha para a gente”, conta, ressaltando o sentimento de gratidão pelo trabalho realizado.

Embora o foco seja o bem-estar da população, a obra garante a viabilidade desse novo cenário. O Arco Metropolitano, que é uma obra do Governo da Paraíba, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), executada pelas construtoras Luiz Costa Ltda (CLC), Rocha Cavalcante Ltda e Cosampa Construções Ltda, segue por 18,7 km, conectando as BRs 230 e 101.

Atualmente estão sendo realizados os serviços de: drenagens superficiais, compactação de aterro, sub-base, base BGTC (Brita Graduada Tratada com Cimento, material de engenharia com alta resistência e durabilidade), tratamento superficial duplo (TSD), concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q) e aterro muro armado.