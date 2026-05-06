Governador Lucas Ribeiro faz balanço das ações em cidades atingidas pelas fortes chuvas e anuncia novo decreto de emergência

O governador Lucas Ribeiro comandou, neste domingo (3), mais uma reunião do comitê de trabalho instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde fez um balanço das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado nas cidades afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Durante o encontro, o gestor anunciou a publicação de um novo decreto estadual que amplia a abrangência das áreas em situação de emergência na Paraíba.

Ao apresentar o balanço das ações, o governador reforçou a presença da gestão estadual nas regiões mais atingidas. “Desde o início, estamos atuando de forma integrada e com presença efetiva em todas as áreas afetadas, garantindo respostas rápidas à população. Mobilizamos nossas equipes, inicialmente, com o foco em salvar vidas. Felizmente, o nível do Rio Paraíba já diminuiu consideravelmente. Superado o momento mais crítico, com a redução das chuvas, estamos concentrados agora na assistência integral às famílias atingidas. Nesse contexto, ampliamos a área de emergência com um novo decreto, o que permite intensificar as ações, e seguimos acompanhando de perto a situação em cada município”, afirmou o governador.

O novo decreto abrange municípios do litoral e agreste. A medida contempla os municípios de Alagoa Grande, Alhandra, Areia, Bayeux, Caaporã, Conde, Cruz do Espírito Santo, Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itatuba, João Pessoa, Juripiranga, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Pilões, Pitimbu, Riachão do Bacamarte, Rio Tinto, Lagoa Seca, Serra Redonda, Serraria, Massaranduba, Mogeiro, Mulungu, Natuba, Santa Rita, Salgado de São Félix, São José dos Ramos e São Sebastião de Lagoa de Roça e Sapé.

O Governo do Estado já havia publicado, na última sexta-feira (1º), um primeiro decreto de situação de emergência, voltado a uma área específica da PB-036, no trecho entre Alhandra e o entroncamento com a PB-008, em razão de um processo erosivo de grande porte provocado pelas chuvas.

Cooperação nacional – A segunda reunião do comitê também contou com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e da Defesa Civil Nacional. “Estamos atuando de forma integrada, unindo esforços entre Governo do Estado, Governo Federal e os municípios, para dar respostas rápidas e eficazes à população. Esse trabalho conjunto é fundamental para minimizar os impactos das chuvas e garantir assistência a quem mais precisa”, ressaltou o governador.

O comitê reúne diversos órgãos e secretarias estaduais, incluindo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, além das secretarias de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, Educação, Desenvolvimento Humano e Administração. Também integram o grupo órgãos operacionais como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB), a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).