Encontro discute protagonismo das mulheres na agropecuária, na 8ª Festa da Cabra Rainha — Governo da Paraíba

A importância das mulheres no setor agropecuário e em outras áreas da sociedade foi o tema do Encontro das Mulheres do Agro realizado, nesse sábado (26), durante a programação da 8ª Festa da Cabra Rainha. Promovido pela Prefeitura de Santo André, com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), o evento contou com a participação do vice-governador, Lucas Ribeiro, além da secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, como palestrante.

Ela ressaltou a importância de espaços como as feiras agropecuárias para se reconhecer a presença e a força das mulheres. “Eu acho muito importante essa parceria do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB e de outras secretarias, com as secretarias de Agricultura dos Municípios, para que se reúna produtores e produtoras e se abra espaço para as mulheres empreendedoras e que dialoga, inclusive, sobre os direitos das mulheres”, ressaltou.

A secretária ainda defendeu que “todo evento público tem que ter esse olhar social. Ele vai fazer a temática, no caso aqui da produção da caprinocultura, mas ele pode ter esse olhar também social, esse olhar para os direitos da diversidade humana, do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento à violência contra as mulheres”.

Lídia Moura apresentou durante o Encontro das Mulheres do Agro as várias frentes de ação da pasta, como as voltadas ao combate da violência contra as mulheres, onde estão inseridas as Casas Abrigo e a Patrulha Maria da Penha, que hoje atende aproximadamente 150 municípios e que tem o objetivo de cobrir todas as 223 cidades paraibanas. A secretária também lembrou do programa Empreender Mulher, voltado ao fornecimento de crédito às mulheres empreendedoras.

Já a assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, destacou que as mulheres precisam ocupar os espaços em todas as áreas da sociedade, seja no agronegócio ou na política, para que possam lutar por elas mesmas. “O que estamos fazendo aqui é interagir e estamos realmente caminhando juntas, a gente não faz nada separado”, ressaltou.

Márcia Dornelles frisou a necessidade, em especial, das mulheres atuarem como agentes políticos e não cederem para outras pessoas a sua representação. “Os outros são referências, mas só cada uma pode representar a si mesma. Nunca dê o seu lugar a ninguém”, apontou. Ela ainda lembrou que “as mulheres precisam ter informação para poderem defender suas bandeiras e lutas”.

Já a empresária e queijeira Aparecida Nóbrega, do município de Prata, também palestrou durante o Encontro de Mulheres do Agro. Ela incentivou as mulheres presentes a aproveitarem o momento atual em que existem políticas públicas na Paraíba para empreenderem, ocuparem os espaços, perceberem a força que possuem.

“Hoje vivemos um novo momento em que há linhas de crédito, programas governamentais, o Governo do Estado tem políticas públicas para as mulheres e vocês devem procurar se inserir com seus talentos como produtoras. Vocês têm uma importância muito grande”, disse Aparecida Nóbrega. E acrescentou que as mulheres devem observar os exemplos positivos de outras empreendedoras e acreditar no próprio esforço e talento.

Na parte final do Encontro de Mulheres do Agro, o vice-governador Lucas Ribeiro, fez uma visita ao evento. Ele conversou com as participantes e disse que há um compromisso do Governo do Estado para que se dê prioridade às políticas públicas voltadas às mulheres. Ele lembrou que mais do que chegar com propostas prontas, a ideia “é ouvir as mulheres, saber das suas necessidades e lutas, para que através do diálogo sejam construídos os projetos, as propostas e programas de Governo para atender às mulheres”.

O Encontro de Mulheres do Agro teve ainda, como palestrantes, a pesquisadora Mariestela Santana, do Instituto Nacional do Semi-Árido (Insa), e a empresária e escritora Jane Queiroz. O evento contou com a presença, também, do vice-prefeito de Santo André, Rodrigo da Costa, e outras autoridades.