Azul lança aeronave adesivada em homenagem a Paraíba — Governo da Paraíba

A Azul Linhas Aéreas realizou nesta sexta-feira (04/04) o primeiro voo da aeronave adesivada em homenagem ao estado da Paraíba. O Airbus A320neo, batizado de “Paraíba, o destino que encanta”, decolou de Belo Horizonte (CNF) e aterrissou no Aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa (JPA), por volta das 10h45. A aeronave integra o programa “Conheça o Brasil Voando” – uma parceria entre a Azul, o Ministério do Turismo e o Ministério de Portos e Aeroportos.

A cerimônia de recepção do Airbus aconteceu com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro; Rosália Lucas, secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico; Hugo Motta, Presidente da Câmara de Deputados; Delano Tavares, Secretário Executivo do Turismo da Paraíba; Allan Sales, Diretor de Marketing da PBTur; Divaildo Junior, Presidente do SindCampina; Jorge Franco, Diretor do Aeroporto Aena João Pessoa; Luciano Rodrigues, Diretor do Aeroporto Aena Campina Grande; Christiane Teixeira, Gestora da Luck Receptivo; John Rodgerson, CEO da Azul Linhas Aéreas; César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais; Daniel Bicudo, Diretor Comercial da Azul Linhas Aéreas e Giulliana Mesquita, Gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens.

O avião exibe imagens de pontos turísticos e símbolos culturais da Paraíba, como o Farol do Cabo Branco, o Parque Estadual da Pedra da Boca, o monumento “Os Pioneiros da Borborema” e elementos típicos do sertão, como cactos e chapéu de couro.

O vice-governador Lucas Ribeiro comentou a homenagem da companhia aérea. “A homenagem da Azul tem tudo a ver com o que o governo da Paraíba vem fazendo. Estamos investindo forte no turismo, fortalecendo parcerias, ampliando rotas e divulgando nossas belezas pro país inteiro.”

“A Azul tem como essência e missão desenvolver os melhores destinos nacionais e, neste sentido, a Paraíba tem sido um grande destaque. O litoral tem uma vocação natural para receber Clientes de todo o mundo, mas vejo também a força do interior, especialmente na região de Campina Grande, onde há muito para se ver em termos de cultura, ecoturismo e gastronomia. Além disso, operações como a que temos em Patos, fortalecem o setor de comércio e serviços no interior do estado, impulsionando crescimento também nos munícipios vizinhos. A boa relação com os governos locais contribuiu para transformar esse sonho em algo real”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.

Para a secretária Rosália Lucas, o momento é de celebrar. “O céu do Brasil estará decorado com as belezas da nossa Paraíba. Por onde esta aeronave passar, o nome do nosso estado será divulgado, apresentado. Esta ação é fruto da articulação do governador João Azevêdo e do vice-governador Lucas Ribeiro através da Setde e Secom. A Paraíba vive o melhor momento do turismo e ações como estas comprovam a grandiosidade deste momento histórico.”

A Azul reforçou seu compromisso com a Paraíba, destacando a importância do estado em sua malha aérea. A companhia opera voos regulares para João Pessoa a partir de cidades como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Recife, com planos de ampliar a oferta conforme a demanda. No Sertão paraibano, os municípios de Patos e Cajazeiras contam com voos diretos para a capital pernambucana, onde os clientes podem fazer conexões para diversos destinos nacionais e internacionais operados pela companhia.

HOMENAGENS

Em sessão solene conjunta realizada na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) após a cerimônia no aeroporto, o CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, recebeu os títulos de Cidadão Paraibano e Cidadão Pessoense, concedidos pela ALPB e pela Câmara Municipal de João Pessoa, respectivamente. As honrarias, propostas pelo presidente da Câmara, Dinho Dowsley, e pelo deputado Galego de Sousa, reconhecem o papel estratégico de Rodgerson no fortalecimento das rotas aéreas do estado, impulsionando o turismo e a economia local. Na mesma sessão, a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, foi agraciada com a Medalha do Mérito Turístico da Paraíba por seu trabalho na promoção das riquezas culturais e festividades do estado, que têm projetado a Paraíba nacionalmente.

O diretor comercial da Azul Linhas Aéreas, Daniel Bicudo, e a Gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens, Giulliana Mesquita, já possuem o título de cidadãos Paraibanos. As distinções simbolizam o compromisso compartilhado entre a iniciativa privada e o poder público em transformar a Paraíba em um destino turístico de excelência, reconhecido nacional e internacionalmente.