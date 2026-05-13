João Pessoa será a capital nacional da vela ao receber o Campeonato Brasileiro de Hobie Cat

Entre os dias 11 e 17 de outubro deste ano, João Pessoa se transformará na capital nacional da vela, com a realização do Campeonato Brasileiro de Hobie Cat (Brascat) 2026, na praia do Cabo Branco. A competição atrairá um público estimado de mais de 100 velejadores e 50 embarcações, mais de 200 participantes entre competidores e familiares, além de turistas que acompanham competições esportivas promovidas na cidade.

Nesta terça-feira (12), os organizadores do campeonato fizeram uma visita ao secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues, para contextualizar a importância da competição, afirmando que a opção pela cidade como sede da prova reafirma o protagonismo crescente de João Pessoa no cenário náutico brasileiro. “Receber um campeonato desse porte fortalece ainda mais a relevância da região, colocando João Pessoa em evidência no calendário nacional”, ressaltou o secretário.

Para Daniel Rodrigues, João Pessoa vem se tornando uma das cidades mais procuradas para a realização de competições ao ar livre, pelas condições climáticas, mas, sobretudo, pela estrutura da orla marítima, destacando a acessibilidade, mobilidade e segurança. “João Pessoa já se destaca no calendário nacional de corridas de rua, ciclismo, natação e, agora, no mar, fruto da política pública que coloca no cenário nacional uma cidade esportiva, onde se pode praticar qualquer tipo de esporte ao ar livre”, enfatizou.­

De acordo com os organizadores, o evento atrairá atletas de diversos estados, movimentando o turismo esportivo, a economia local e promovendo um intercâmbio entre velejadores experientes e novos talentos que despontam no País. O Hobie Cat é um tipo popular de catamarã de praia (barco à vela com dois cascos) pequeno, leve e veloz, amplamente utilizado para recreação, turismo e regatas.

Conforme a organização da competição, a Paraíba é um dos melhores destinos do Brasil para a prática da vela e do Hobie Cat, por ter ventos constantes, mar calmo e águas cristalinas. “A escolha da Praia de Cabo Branco como sede do Brascat 2026 não é por acaso – é uma decisão estratégica que une condições ideais de regata, visibilidade e experiência”, explicou Igor Guimarães, diretor de Vela do Iate Clube da Paraíba.

Ainda participaram do encontro o secretário de Juventude, Esporte e Recreação da Capital (Sejer), Joãozinho Neto; o secretário executivo Juliano Sucupira; Nara Rocha, capitã de flotilha de Hobie Cat; Milton Pessoa, capitão de flotilha de Hobie Cat 16; e os velejadores Savigny Cunha Lima e Julião Ferreira Filho, membros da Comissão Organizadora do Brascat 2026.