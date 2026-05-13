CURRAIS NOVOS ESTÁ ENTRE OS MUNICÍPIOS QUE MAIS CRESCEM NO INTERIOR DO RN

A cidade conta com mais empregos formais que famílias beneficiadas pelo bolsa família

Dados recentes de empregabilidade e desenvolvimento econômico, colocam Currais Novos na 4ª posição, entre os municípios com maior crescimento da região, resultado que reflete o fortalecimento da economia local, a expansão dos negócios e o aumento das oportunidades de trabalho.

Entre janeiro e março de 2026, o município registrou saldo positivo de 99 novos postos de trabalho com carteira assinada, o melhor desempenho absoluto da região no período.

Atualmente, Currais Novos contabiliza aproximadamente 5,7 mil vínculos formais ativos, número que representa um importante indicador de desenvolvimento social e econômico. Para efeito de comparação, dados de abril de 2026 mostram que o município possui 4.526 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Isso significa que a cidade já possui mais trabalhadores com carteira assinada do que famílias beneficiadas pelo programa social, um dado simbólico que comprova a força da geração de emprego e renda no município.

O crescimento é impulsionado principalmente pelos setores de serviços, comércio e mineração, pilares da economia local. Outro indicador positivo é a abertura de novas empresas.

Os indicadores históricos também confirmam o avanço econômico da cidade. Entre 2006 e 2021, Currais Novos apresentou o melhor desempenho de crescimento do PIB em toda a região. Nos últimos dez anos, a expansão nominal da atividade econômica foi de 111,5%, enquanto nos últimos cinco anos o crescimento alcançou 27,6%.

Fontes: Caravela.info; Ministério do Trabalho e Emprego (Caged); Ministério da Economia (Redesim); IBGE. Dados consultados em maio de 2026.