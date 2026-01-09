V Fórum de Inclusão Social

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo (EGRN), promove no dia 22 de julho o 5º Fórum de Inclusão Social. Nesta edição, os municípios abrangidos são Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, São Fernando, Jucurutu e São José do Seridó. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site do evento: https://www.even3.com.br/5forumdeinclusaosocial/





O evento busca reunir gestores e servidores públicos de todas as esferas, representantes e membros de associações, de sindicatos e de instituições culturais, além da comunidade local, para debater políticas públicas e propostas de ações inclusivas com foco na capacitação. A atividade faz parte de uma estratégia de implementação do programa de ações da EGRN dentro do Plano RN Inclusivo.





O objetivo é criar um canal de diálogo com a população local, a fim de formular uma pauta de atuação conjunta com a sociedade. Para a Secretária da Administração, Virgínia Ferreira, os fóruns de Inclusão Social são importantes para ouvir as demandas locais e, então, propor melhorias aos municípios. “A proposta é desenvolver atividades voltadas para qualificação profissional dos servidores municipais, melhoria da gestão pública e consolidação da cidadania. Tudo isso contribuirá para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a qualidade de vida no Rio Grande do Norte”, destaca.





A programação do 5º Fórum de Inclusão Social vai acontecer das 8h às 11h30 e inclui a realização de Webinário e de grupos focais que debaterão sobre as demandas de capacitação dos cidadãos. Todas as atividades são online, e para participar, basta logar no sistema de inscrição no dia do evento e clicar na seção de transmissão online para acessar os conteúdos ou acessar os links que serão encaminhados. Todos os participantes inscritos ganharão certificado.

Mais informações sobre o Plano RN Inclusivo em www.rninclusivo.rn.gov.br