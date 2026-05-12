Hospital Santa Isabel realiza programação especial durante Semana da Enfermagem

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta terça-feira (12), uma programação especial em homenagem à Semana da Enfermagem. A ação, organizada pela Gerência de Enfermagem da unidade, reuniu profissionais em momentos de valorização, integração e cuidado.

A abertura do evento aconteceu pela manhã, no auditório do próprio hospital, com a presença do secretário de Saúde (SMS), Luís Ferreira; do vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), Tom Meireles; da direção do HMSI e parlamentares.

O secretário Luís Ferreira destacou o papel essencial da enfermagem no cuidado diário aos pacientes e reforçou a importância da valorização profissional da categoria. “A enfermagem tem algo que é essencial: o cuidado. São profissionais que acompanham o paciente diariamente, entendem suas necessidades e exercem a profissão com sensibilidade e dedicação. Sabemos dos desafios enfrentados no SUS, mas seguimos trabalhando para garantir mais reconhecimento, dignidade e valorização para os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem”, destacou.

A diretora geral do Santa Isabel, Adriana Lobão, frisou a dedicação dos profissionais da enfermagem e agradeceu pelo cuidado prestado diariamente aos pacientes da unidade. “A enfermagem faz a diferença na assistência porque cuida dos pacientes com atenção, carinho e humanidade, como se estivesse cuidando de alguém da própria família. Esse é o grande diferencial desses profissionais. Tenho muita gratidão por cada enfermeiro e técnico de enfermagem que desempenha esse papel com tanta excelência dentro do Hospital Santa Isabel”, ressaltou.

A gerente de Enfermagem Leide Carvalho destacou a importância de promover momentos de valorização para os profissionais da área. “Esse evento é uma forma de valorizar nossos profissionais de saúde. Quando eles se sentem reconhecidos, trabalham mais motivados e com mais ânimo. Organizamos tudo com muito carinho, pensando em proporcionar um dia especial para os nossos técnicos e enfermeiros do Hospital Santa Isabel”, disse.

Programação – Além das homenagens, os profissionais participaram de ações de autocuidado, que aconteceram das 11h às 16h. Foram ofertados serviços de corte de cabelo, escova, maquiagem, massagens nos pés e nas mãos, além de atendimentos terapêuticos realizados pela equipe de fisioterapia, como ventosaterapia, auriculoterapia e peeling de diamante.

Para a enfermeira Grazi Ferreira, o momento foi uma oportunidade de cuidado e valorização profissional dentro da rotina intensa da enfermagem. “É um momento muito especial para todos nós. A equipe preparada para esse atendimento faz toda a diferença e esse cuidado também representa reconhecimento. O Hospital Santa Isabel sempre se destaca não só pelo atendimento aos pacientes, mas também pelo carinho e valorização dos profissionais”, destacou.

Já no período da tarde, a programação contou com a entrega de certificados às coordenações de enfermagem, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da unidade. Além disso, diversos brindes e presentes foram sorteados e entregues aos colaboradores durante o evento.