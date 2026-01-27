Semob-JP define planos de trânsito e transporte para a gravação do DVD de Raphaela Santos

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu os planos especiais de trânsito e transporte público para garantir a fluidez e segurança viárias, bem como facilitar o acesso das pessoas que irão prestigiar o show de gravação do DVD de Raphaela Santos, a Favorita, nesta quinta-feira (22), no palco do Festival Forró Verão, no Busto de Tamandaré, em Tambaú. A Semob-JP também vai garantir transporte público reforçado para o público.

A expectativa é que o planejamento operacionalizado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana obtenha o mesmo resultado positivo, conforme nos eventos anteriores.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, ressaltou o quanto esses eventos elevam a imagem de João Pessoa no cenário nacional. “Como sempre, vamos dar todo o apoio a mais este evento artístico, que tanto engrandece a nossa cidade, agradando residentes e turistas. Para que tudo aconteça conforme o planejado, nossos agentes de mobilidade estarão nos pontos com bastante antecedência, sinalizando os bloqueios e desvios necessários, e orientando os condutores de veículos sobre as melhores opções para chegar ao destino. Os ônibus contarão com reforço na frota e nas viagens”, destacou Marcílio do HBE.

Trânsito – Na Rua Índio Arabutan, no trecho entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco e, na Avenida Cabo Branco, do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius, haverá restrição de estacionamento para facilitar o trânsito no local. Serão realizados bloqueios viários na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, e no final da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia, com desvio pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Agentes indicarão rotas alternativas disponíveis.

Transporte – O transporte público também contará com reforço. As linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão ampliação da oferta a partir das 19h, com a disponibilização de 12 ônibus extras, totalizando cerca de 60 viagens adicionais durante os dias de shows. Após o encerramento do evento artístico, terão viagens extras para atender à demanda de passageiros na volta para casa. Agentes de mobilidade vão monitorar a operação do transporte para ajustar, conforme necessário.

Urgências – Em situações de urgências de trânsito, a população pode acionar os agentes de mobilidade por meio do WhatsApp (83) 9 8760-2134, canal disponível do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (Cott) da Semob-JP para envio exclusivamente de mensagens e imagens, disponível à população, das 5h à meia-noite, todos os dias da semana.