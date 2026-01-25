Restaurante na praia do Bessa, em João Pessoa, é interditado por irregularidades sanitárias

Fiscalização em restaurante na praia do Bessa aconteceu nesta quarta (21). Reprodução/Divulgação

Um bar e restaurante localizado na praia do Bessa, na orla de João Pessoa, foi interditado na manhã desta quarta-feira (21) após uma fiscalização conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e da Vigilância Sanitária Municipal identificar irregularidades sanitárias no ambiente.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com Vitor Viana, gerente da Vigilância Sanitária, a inspeção identificou diversas irregularidades sanitárias, como inadequações no armazenamento de alimentos e produtos vencidos.

“Presença de vetores, alimentos ar-condicionados de forma irregular, sem validade ou em contato direto com o solo e uma higiene um pouco precária para as necessidades da área de manipulação, que é a parte mais crítica de um estabelecimento de alimentação”, afirmou.

Alimentos armazenados de forma inadequada no bar restaurante localizado na praia do Bessa. Reprodução/Divulgação

A Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento já havia sido autuado em outra oportunidade pelas mesmas irregularidades, o que motivou a interdição por reincidência.

Para que o local volte a funcionar, será necessário sanar todas as inadequações apontadas e, depois, solicitar a desinterdição junto ao órgão competente.

O estabelecimento, identificado como Ancoradouro Bar e Restaurante, foi procurado pela produção da TV Cabo Branco para emitir um posicionamento acerca da interdição, mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno.