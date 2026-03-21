Princípio de incêndio é registrado em prédio da prefeitura de Campina Grande
O antigo prédio da Administração e Finanças da prefeitura de Campina Grande registrou um princípio de incêndio no início da tarde desta sexta-feira (12). De acordo com a Defesa Civil, o incêndio teve origem criminosa.
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Em nota, a prefeitura de Campina Grande esclareceu que o ocorrido foi rapidamente controlado e que não provocou danos estruturais ao imóvel. De acordo com o secretário de Administração, Diogo Lyra, o episódio foi provocado por um indivíduo que tentou entrar no prédio e colocou fogo em papéis descartados.
Ainda segundo o secretário, as chamas atingiram parte do pórtico de uma das portas do térreo, mas foram contidas imediatamente pela ação do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil, um isqueiro foi encontrado no local.
O prédio, localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Centro da cidade, atualmente está desocupado e permanece isolado à espera do início da obra de restauração, que já conta com as autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP).
Em outubro deste ano o mesmo prédio da prefeitura de Campina Grande foi alvo de vandalismo, quando dois homens foram presos suspeitos de furtar objetos do prédio. De acordo com a Polícia Militar, estantes foram furtadas, mas recuperadas pouco depois.
Revitalização do prédio da prefeitura de Campina Grande
O prédio já havia sofrido uma explosão criminosa de caixas eletrônicos há alguns anos, o que afetou sua estrutura e motivou uma análise aprofundada da Defesa Civil e de uma empresa especializada em engenharia. Os estudos indicaram a necessidade de desocupação total até que intervenções fossem iniciadas na estrutura.
A prefeitura estima que, nos próximos dias, o edital da obra seja publicado para que o processo de revitalização do prédio seja iniciado.