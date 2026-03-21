Princípio de incêndio é registrado em prédio da prefeitura de Campina Grande

Incêndio em antigo prédio da prefeitura de Campina Grande. TV Paraíba/Reprodução

O antigo prédio da Administração e Finanças da prefeitura de Campina Grande registrou um princípio de incêndio no início da tarde desta sexta-feira (12). De acordo com a Defesa Civil, o incêndio teve origem criminosa.

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Em nota, a prefeitura de Campina Grande esclareceu que o ocorrido foi rapidamente controlado e que não provocou danos estruturais ao imóvel. De acordo com o secretário de Administração, Diogo Lyra, o episódio foi provocado por um indivíduo que tentou entrar no prédio e colocou fogo em papéis descartados.

Ainda segundo o secretário, as chamas atingiram parte do pórtico de uma das portas do térreo, mas foram contidas imediatamente pela ação do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil, um isqueiro foi encontrado no local.

O prédio, localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Centro da cidade, atualmente está desocupado e permanece isolado à espera do início da obra de restauração, que já conta com as autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP).

Em outubro deste ano o mesmo prédio da prefeitura de Campina Grande foi alvo de vandalismo, quando dois homens foram presos suspeitos de furtar objetos do prédio. De acordo com a Polícia Militar, estantes foram furtadas, mas recuperadas pouco depois.

Revitalização do prédio da prefeitura de Campina Grande

Antigo prédio da prefeitura de Campina Grande, que hoje está desocupado. Prefeitura de Campina Grande

O prédio já havia sofrido uma explosão criminosa de caixas eletrônicos há alguns anos, o que afetou sua estrutura e motivou uma análise aprofundada da Defesa Civil e de uma empresa especializada em engenharia. Os estudos indicaram a necessidade de desocupação total até que intervenções fossem iniciadas na estrutura.

A prefeitura estima que, nos próximos dias, o edital da obra seja publicado para que o processo de revitalização do prédio seja iniciado.