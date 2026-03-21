Sabadinho Bom comemora Dia do Forró com João Netto e Ripa na Chulipa

O Sabadinho Bom deste final de semana será diferenciado. A programação, em homenagem ao Dia do Forró, celebrado neste sábado (13), começa com João Netto e Ripa na Chulipa. Em seguida, se apresentam o Forrozão Bom Que Só e o Forró Sem Balança. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), conta, nesta edição, com a parceria da Associação dos Forrozeiros da Paraíba (ASFORROPB), que vai realizar uma procissão alusiva à data, quando também se comemora o dia de Santa Luzia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declara que o Sabadinho Bom é um momento muito especial na cultura paraibana por tudo que o evento representa simbolicamente para a cidade de João Pessoa. Ele lembra que a Praça Rio Branco se transformou em um ambiente de encontro de gerações, de confraternizações e, sobretudo, um momento em que o morador de João Pessoa e o turista podem apreciar a boa música de samba, de choro e de forró na cidade.

“Este sábado ganha um caráter ainda mais especial porque nós estaremos fazendo uma homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e vamos ter um belíssimo encontro de sanfonas ali na Praça Rio Branco, celebrando este dia tão especial em homenagem a esse artista, um grande mito da nossa cultura popular brasileira”, diz.

João Netto, do Forró Ripa na Chulipa, comemora a oportunidade de participar do Sabadinho Bom. “É um momento bom para a cultura nordestina, principalmente da Paraíba. Vai ser um dia especial, que é o aniversário do nosso nome maior do forró, o rei do baião Luiz Gonzaga. Para nossa satisfação, nós vamos fazer um grande show. O nosso compromisso com o forró é fazer um grande show. Desde já, agradeço à Funjope”, observa.

Procissão – Além do tradicional show na Praça Rio Branco, o Centro Histórico vai receber uma procissão de forrozeiros. “Vai ser um momento de comemoração e gratidão ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga, por ter idealizado o nosso forró e nossa arte forrozeira. Por outro lado, também é um encontro com a fé, porque é o Dia de Santa Luzia, que se comemora na mesma data”, explica Alexandre Pé de Serra, presidente da Associação dos Forrozeiros da Paraíba.

Segundo ele, estão sendo esperadas cerca de mil pessoas, já que está programada a vinda de caravanas de alguns municípios, a exemplo de Alagoa Grande e Pilões, no Brejo, de Campina Grande, no Agreste, e até de cidades do Sertão. “E, principalmente, os fiéis e os forrozeiros de João Pessoa”, frisou.

A procissão terá concentração a partir das 14h, em frente à Igreja da Misericórdia, passando pelas ruas Visconde de Pelotas, Vigário Sarlen, General Osório, finalizando na Praça Rio Branco. “Será um cortejo dos sanfoneiros e forrozeiros da associação, dos amantes da cultura forrozeira e dos fiéis. Esta é a primeira procissão dos sanfoneiros e forrozeiros do estado da Paraíba idealizada pela Associação dos Forrozeiros da Paraíba, com o apoio da Arquidiocese, do Projeto Caminhos da Fé e do Centro Cultural São Francisco. Saiu uma emenda parlamentar do vereador Carlão Pelo Bem e estamos fazendo com que ela se perpetue por vários anos”, comenta.

Alexandre Pé de Serra diz que a expectativa é que a procissão seja bem prestigiada porque vai unir a fé e o forró, com orações por Santa Luzia e para enaltecer o Dia do Forró. “A celebração é para nos unir porque o povo nordestino é feito de forró, cultura e fé. Esperamos sensibilizar os pessoenses e paraibanos nesse evento de fé e cultura. Para nós, é uma satisfação muito grande estar junto com a Funjope e demais apoiadores”, acrescenta.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O vocalista, Josinaldo Nascimento, conta que o repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Além de Josinaldo Nascimento na voz, participam do Samba na Praça os músicos Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.