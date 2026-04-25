veja como assistir à partida do Campeonato Paraibano 2026

O Campeonato Paraibano 2026 começa neste fim de semana. Na primeira rodada temos um confronto de sertanejos, entre Nacional de Patos e Pombal, com bola rolando no Estádio José Cavalcanti, em Patos, às 17h. O jogo terá transmissão no Rede On.

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Arte / Cisco Nobre

Pelo Rede On, a Rede Paraíba chega com a maior oferta de jogos do estadual no pay-per-view. São três planos que o assinante pode escolher para acompanhar o seu time na busca pelo título. Os pacotes são: Individual, Meu Time e o Sócio-Paraibano. O pagamento pode ser feito por cartão crédito, débito em conta e também por Pix. CLIQUE AQUI para saber mais detalhes.

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