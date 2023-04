‘Árvores da Cidade’

Prefeitura de João Pessoa planta mudas de árvores nativas em áreas públicas

06/04/2023 | 16:00 | 90

João Pessoa é reconhecida pela FAO/ONU como Cidade da Árvore. O título reconhece as cidades que mantêm avanços na arborização urbana. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), mantém diversos programas para garantir que a capital paraibana seja cada vez mais verde. Um deles é o ‘Árvores da Cidade’, onde mudas de árvores nativas da Mata Atlântica são plantadas em áreas públicas.

De janeiro a março deste ano, foram plantadas 334 mudas em áreas como calçadas, parques e praças onde estão sendo feitas obras de pavimentação. “Sem dúvidas, o cultivo de árvores nativas e o trabalho de sensibilização dos moradores, com doação de mudas e orientação técnica, contribuem para uma cidade com mais qualidade de vida. Nossas áreas verdes proporcionam mais saúde para todos que podem desfrutar de espaços de lazer e contemplação, com temperaturas mais amenas. Sem falar na beleza que são nossos parques e ruas arborizadas”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

De acordo com o engenheiro agrônomo Martinho Queiroga, chefe da Divisão de Arborização e Reflorestamento (Divar) da Semam, o plantio está sendo feito em várias áreas, a exemplo da Avenida Epitácio Pessoa, Parque Parahyba, no bairro do Bessa, Parque Augusto dos Anjos, em Gramame, Rua Bancário Waldemar de Mesquita Aciolly, popularmente conhecida como ‘as três ruas’, nos Bancários, além dos bairros de Água Fria, Cristo Redentor, Valentina Figueiredo, Planalto da Boa Esperança, Costa e Silva, Mangabeira, Oitizeiro, Alto do Céu e João Paulo II.

Nas calçadas, as árvores plantadas são de pequeno porte, como ipê branco, grumixama, aroeira salsa e escova de macaco. Já nos parques e praças, as espécies plantadas são de médio e grande porte, como ipê amarelo, ipê rosa, ipê roxo, mogno, castanheira do Maranhão, castanha do Pará, barriguda, entre outras.

Martinho Queiroga ressalta que o cidadão que tenha interesse em plantar uma árvore na sua calçada deve buscar orientação junto aos técnicos da Semam. “É preciso ter alguns cuidados na hora de plantar uma árvore na calçada, tanto com relação à escolha da espécie, quanto à área, levando em conta aspectos como a largura da calçada e proximidade da fiação para que não prejudique o desenvolvimento saudável da planta”, explica.

Para o plantio de uma muda é necessário fazer um recuo de 70 centímetros do meio fio, 60 centímetros de largura do berço (cova), deixando áreas permeáveis nas laterais para permitir a infiltração de água e, se necessário, a aplicação de substâncias para eventual tratamento da árvore. “É indicado colocar grama ou deixar o solo livre para que a planta possa respirar e se desenvolver”, destacou Martinho.

Doação de árvores – As mudas de plantas nativas, utilizadas no plantio urbano e na recuperação de áreas degradadas, são produzidas pelos técnicos do Viveiro Florestal de Plantas Nativas, na Rua Embaixador Sergio Vieira de Melo, s/nº, Valentina Figueiredo, sob a coordenação da Semam. Quem tiver interesse pode ir ao Viveiro, que funciona de segunda a quinta das 8h às 16h e na sexta das 8h às 14h. Cada pessoa pode levar até duas mudas de árvores nativas e receber as orientações sobre o plantio. O telefone do Viveiro é o 98176-3199.

Reconhecimento da ONU – Pelo segundo ano consecutivo, João Pessoa foi reconhecida pela Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO/ONU) e a Fundação Arbor Day (USA) como cidade integrante do programa ‘Tree Cities of The World’ (Cidade da Árvore). A iniciativa reconhece cidades comprometidas em garantir que suas florestas e árvores urbanas sejam adequadamente mantidas e gerenciadas de forma sustentável.