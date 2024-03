Com apoio da Funjope, espetáculos nos bairros começam nesta quarta-feira

O espetáculo da Paixão de Cristo será encenado em alguns pontos de João Pessoa a partir desta quarta-feira (20). Ao todo, serão 10 polos distribuídos em bairros como Ilha do Bispo, Bancários, Lagoa, Cristo, Cruz das Armas e Geisel, com apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), a partir do edital para montagem da peça nos bairros. As apresentações seguem até 30 de março.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que a Fundação e a Prefeitura de João Pessoa, há três anos, estimulam a valorização do espetáculo da Paixão de Cristo em diversos ambientes.

Ele lembra que, primeiro, foi criada uma Paixão de Cristo belíssima no Museu de São Francisco, que concentra a maioria do público, com um espetáculo que envolve cerca de 50 a 60 profissionais do teatro de João Pessoa e da Paraíba, e reúne cerca de 10 mil pessoas por noite.

O diretor reforça que, este ano, a Funjope está investindo em 10 bairros com o estímulo de R$ 10 mil para cada grupo de teatro. “É uma forma que encontramos de valorizar a cena do teatro local e comunitário que, às vezes, vive em torno de uma associação, de uma paróquia. Isso é muito importante para todos nós”, afirma.

Nesta quarta – O primeiro espetáculo nos bairros será o projeto ‘Maria do Povo: Do ventre ao Salvador’, idealizado pelo Coletivo de Teatro Cara Dupla, que será encenado nesta quarta-feira (20) em dois momentos: pela manhã, às 9h, na Feira de Jaguaribe e, à tarde, às 15h, no Mercado Central. No domingo (24), o ‘Auto do São José’, realizado pela Rotunda Produções Artísticas, acontece no novo Bairro São José, a partir das 20h.

Inclusão – Na sexta-feira (22), acontece ‘A Paixão de Cristo – Um Musical Inclusivo’, no Auditório da Escola Aruanda, no bairro Bancários, a partir das 19h. O musical será encenado por crianças e adultos autistas e com síndrome de Down, e contará também com a participação de crianças típicas, mas que estarão contribuindo com o processo de inclusão. No mesmo dia, a partir das 19h30, a Comunidade Adorai de Teatro e Dança, do bairro Cuiá, realiza sua apresentação na Lagoa.

25 anos – A Cenarium Produções Artísticas, do bairro do Geisel, apresenta seu espetáculo no sábado (23) e domingo (24), a partir das 20h, na Praça do Geisel, próximo ao mercado público. O grupo vai celebrar 25 anos da encenação do espetáculo no bairro. “O edital da Funjope trouxe o fomento para que a gente continue fazendo e sendo apoiados pela Prefeitura”, declara Geovânny Vitorino, diretor artístico e coordenador do grupo.

Cruz das Armas – Na segunda-feira (25), o espetáculo ‘Paixão de Cristo 2024’ será realizado pelo Grupo Pró-Cultura, no ginásio da Escola Oscar de Castro, no bairro de Cruz das Armas, a partir das 20h. Para o diretor geral do espetáculo, Halisson Neves, as expectativas são as melhores possíveis.

“Geralmente, trabalhamos com um público de 400 a 500 pessoas. Então, esse apoio da Funjope, por meio do edital, é importantíssimo. Já faz alguns anos que eu tentava e, agora, finalmente consegui. Ajudará bastante a abrilhantar nosso espetáculo, pois poderei investir mais em cenários, renovar alguns figurinos, entre outras coisas”, afirma.

Ilha do Bispo – A Associação Recreativa Cultural e Artística (ARCA) realiza o espetáculo ‘Paixão de Cristo – Amor e Paixão’, na Ilha do Bispo, na sexta-feira (29), a partir das 10h. O início será na Igreja Católica Senhor do Bonfim, localizada na Rua Apolônio Sales, 63, seguindo com uma caminhada pela Avenida Redenção. As cenas acontecem ao longo do percurso, e o encerramento será no campo ao lado da base de policiamento do bairro.

Esta encenação reúne 50 integrantes entre atores, atrizes, figurantes e colaboradores, narrando a história de Jesus desde o nascimento, vida pública e as estações da via dolorosa até a morte na cruz.

“Nossa expectativa é de que, como todos os anos, levaremos um bom público para assistir. Que a comunidade se engaje conosco nesse somar de forças. Temos o apoio maior da Funjope, a quem agradecemos de coração e estaremos fazendo divulgação em cartazes, carro de som, e redes sociais do elenco e da ARCA”, declara o diretor artístico Chagas Neto.

Bancários e Padre Zé – Nos dias 29 e 30, a partir das 19h, o Coletivo Retalhos apresenta ‘Paixão em Retalhos Itinerantes 2024’. Na sexta (29), a encenação será na quadra da comunidade do Timbó, no bairro Bancários. Já no sábado (30), o cenário será o anfiteatro da Praça da Conquista, no bairro Padre Zé.

“A nossa expectativa é alta. Estamos ensaiando bastante. Já realizamos esse espetáculo desde 2015, circulando pelos bairros de João Pessoa e, por ser uma proposta itinerante, acaba atingindo vários públicos”, relata Joilson Custódio, diretor e produtor.

Ele ressalta que o edital foi fundamental. “Sem esse apoio que a Funjope e a Prefeitura concedem, não seria possível. Às vezes as pessoas não podem se locomover para ver o espetáculo principal e, com essa possibilidade de realizar nos bairros, conseguimos levar arte para a comunidades, muitas vezes na frente de casa”, observa.

Cristo Redentor – ‘Uma vida por outra vida – o musical’ é o nome do espetáculo que será encenado nos dias 29 e 30 de março, a partir das 19h30. O evento acontece no bairro do Cristo Redentor, todos os dois dias as apresentações ocorrerão na igreja Assembleia de Deus, Ministério Boa Esperança, templo sede, que fica na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque, 2962.

A diretora artística do evento, Rebeca Larissa, afirma que, para um evento como o musical Paixão de Cristo ‘Uma vida por outra vida’ há diversas expectativas, tanto do elenco, quanto do público, mas sempre as melhores possíveis. Ela conta que o musical conta com uma produção de alta qualidade, tanto em termos de atuação dos artistas, quanto em cenografia, figurinos e efeitos especiais.

Rebeca observa que a apresentação será fiel à narrativa bíblica da Paixão de Cristo, respeitando os eventos e personagens descritos nos Evangelhos, transmitindo a mensagem de fé, esperança e reflexão de forma impactante e emocionante.

“A Funjope, Fundação Cultural de João Pessoa, desempenha um papel fundamental no apoio a eventos culturais e artísticos na cidade. No caso da ‘Paixão de Cristo dos Bairros’, o apoio da Funjope é crucial para garantir o sucesso e a realização desse evento tão significativo. Aqui estão algumas expectativas e a importância do apoio da Funjope para a Paixão de Cristo dos Bairros”, destaca Rebeca.

Ela ressalta que o apoio financeiro ajuda nas despesas com a produção do evento, como cenários, figurinos, entre outros, através do edital. Além disso, contribui na divulgação do espetáculo, ajudando a atrair um público maior e garantindo a visibilidade do evento.

Também no sábado (30), será encenada a Paixão 2024 pelo grupo Coadjuvantes da Cruz. A apresentação será no Parque Parahyba 2, a partir das 19h.

Edital – Para a Paixão de Cristo nos bairros foram selecionadas 10 propostas de espetáculos cênicos para apresentação durante a Semana Santa nos bairros da Capital. O valor total do edital é de R$ 100 mil.

O objetivo é incentivar a cultura nas comunidades, promover a melhoria e manutenção dos espetáculos, gerando trabalho e renda, impulsionando a economia local. Assim, a Funjope fortalece os polos nos bairros, comunidades, comunidades religiosas e igrejas da cidade.