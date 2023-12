Damares diverge de posição do Republicanos em João Pessoa

A senadora Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, disse em entrevista à Rádio CBN João Pessoa, na última quinta-feira (30), em Brasília, que vai conversar com o Republicanos sobre a eleição de 2024 em João Pessoa. O objetivo, segundo ela, é persuadir o partido a apoiar a pré-candidatura do ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, lançado pelo PL para a disputa à Prefeitura de João Pessoa.

Questionada sobre o posicionamento da legenda, de cunho governista na Paraíba, a senadora lembrou do “compromisso” que tem com Queiroga e disse que vai buscar o partido para discutir o assunto. “Não está ainda fechada essa composição do Republicanos, de apoiamento ao Queiroga, mas eu vou conversar com o meu partido, porque o ministro Queiroga seria um grande gestor. Eu estou pensando muito na gestão e no amor àquela cidade”, opinou.

Apesar da vontade de Damares em apoiar o colega de Esplanada dos Ministérios, a cúpula do Republicanos já anunciou, em março deste ano, apoio formal à reeleição do atual prefeito, Cícero Lucena (PP), para 2024. A legenda, que fez parte do arco de aliança de Cícero nas Eleições 2020, foi um dos mais vitoriosos nas eleições passadas, com 8 deputados estaduais e três federais, além de ter contribuído para a reeleição do governador João Azevêdo (PSB).

A ex-ministra tem se empenhado no apoio a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições do próximo ano, mesmo estando filiada ao Republicanos, legenda que fez parte da aliança bolsonarista nas eleições de 2022 e que em algumas cidades vai divergir do PL no pleito municipal do próximo ano. Ela tem participado de uma série de eventos políticos em estados do país, sendo cabo eleitoral para algumas pré-candidaturas.

“Eu não sei se irei na Paraíba, mas tenho um compromisso com o ministro Queiroga, que não é do Republicanos, é do PL. É possível que eu vá lá conversar com o meu povo”, confirmou. Apesar do esforço da ex-ministra, não há garantias de que a posição dela terá alguma influência na definição do partido em João Pessoa. Do ponto de vista político, no entanto, é um apoio importante, já que Damares fez parte do núcleo duro de Bolsonaro, com capacidade para atrair os votos mais ideológicos e apaixonados em relação ao político.

Republicanos no Governo

Liderado pelo deputado federal Marcos Pereira, o Republicanos tem um ministério no governo Lula. A legenda ocupa o ministério dos Portos e Aeroportos através do deputado Silvio Costa Filho. Mesmo assim, afirma que segue independente em relação às agendas petistas.

Segundo o partido, a indicação de Sílvio ao ministério “trata-se, exclusivamente, de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar”, diz o texto divulgado ainda em setembro.

Assim como ocorre no âmbito nacional, a legenda de cunho conservador tem uma posição flexível na Paraíba. O partido integra a base do governador João Azevêdo (PSB), tendo ajudado o gestor estadual a se reeleger na última campanha e, agora, sinaliza que seguirá apoiando o prefeito Cícero Lucena, mesmo com os acenos que o prefeito tem feito à esquerda visando as eleições de 2024.

Na época do apoio, Cícero agradeceu o aceno do Republicanos. “Nossa prioridade segue sendo a de fazer uma João Pessoa cada vez melhor, cuidando das pessoas e é gratificante ver o apoio dos Republicanos para que possamos seguir nesta caminhada”, disse, logo após a reunião.