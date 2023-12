cursos disponíveis e processo seletivo

Você sabe quais são os cursos de graduação do IFPB? O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) é uma dos mais reconhecidos em nível regional e nacional, já que forma profissionais que são capazes de atuar profissionalmente em diversas partes do mundo. A instituição se constituiu, inclusive, enquanto uma referência na área de tecnologia.

O instituto vinha usando o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para selecionar novos alunos para o ensino superior. No entanto, não aderiu ao Sisu no semestre letivo 2023.2 e fez um processo seletivo próprio. O Jornal da Paraíba entrou em contato com a assessoria de comunicação do IFPB para identificar qual será a forma de seleção para o período 2024.1 e aguarda resposta.

Além dos cursos superiores, o IFPB ainda oferece programas de pós-graduação. A instituição tem uma estrutura multi-campi e possui atuação nas cidades de Campina Grande (onde tem sede), Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

Graduação do IFPB: quais são os cursos disponíveis?

A graduação do IFPB conta com 44 cursos, sendo 43 presenciais e mais um na modalidade de educação à distância. Os cursos são divididos entre 11 campi da instituição, sendo do tipo bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Veja abaixo os cursos mais concorridos da graduação do IFPB.

Sistemas para Internet

O curso de Sistemas para Internet é oferecido pelo IFPB em formato presencial na modalidade de tecnólogo nos campus de João Pessoa, Guarabira e Picuí. O profissional formado nele pode projetar, desenvolver, testar, implantar, manter, avaliar e analisar páginas para sites de internet e intranets, sistemas de comércio eletrônico e aplicativos para plataformas móveis para a internet. Pode também avaliar, especificar, selecionar e utilizar metodologias e ferramentas adequadas para o desenvolvimento das aplicações. O curso tem duração de seis semestres.

Engenharia da Computação

O curso de Engenharia da Computação do IFPB é oferecido de forma presencial a modalidade de bacharelado, no campus de Campina Grande. O profissional formado no curso pode atuar na área de sistemas computacionais, podendo otimizar, planejar, projetar, especificar, adaptar, instalar, manter e operar sistemas computacionais. Além disso, trabalha no desenvolvimento de sistemas, equipamentos e dispositivos computacionais, a exemplo de computadores, periféricos, equipamentos de rede e de telefonia celular. O curso tem duração de 10 períodos.

Medicina Veterinária

O curso de Medicina Veterinária é oferecido pelo IFPB em formato presencial e na modalidade de bacharelado, no campus de Sousa, no Sertão da Paraíba. Ele é voltado para a formação de profissionais que sigam o respeito ao bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental, que possam trabalhar em clínicas e hospitais veterinários. O curso tem duração de 10 semestres.

Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil do IFPB é oferecido em formato presencial e na modalidade de bacharelado nos campus de João Pessoa, Cajazeiras e Patos. Por meio dele, formam-se profissionais que podem atuar na criação, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e de infraestruturas. Entre as atividades do engenheiro civil estão a supervisão, coordenação e orientação técnicas; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e fiscalização de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico. O curso tem duração de 10 semestres.

Redes de computadores

O curso de Redes de Computadores é ofertado pelo IFPB de modo presencial na modalidade tecnólogo, no campus de João Pessoa. O tecnólogo em redes de computadores pode elaborar, implantar e manter projetos de redes de computadores, conectando sistemas, além de realizar o diagnóstico e propor soluções para problemas relacionados com a comunicação de dados e sistemas de informação. O curso tem duração de seis semestres.

É possível obter bolsas de estudo na faculdade IFPB?

Todos os auxílios ofertados pela política de assistência estudantil do IFPB são oferecidos por meio de editais, que normalmente são publicados no início de cada semestre letivo, divulgados do site oficial da instituição. Para o estudante ter acesso ao auxílio, é necessário participar do edital e estar dentro do perfil do programa ofertado. A classificação dos estudantes participantes dos editais considera a situação de vulnerabilidade social.

Veja os programas na instituição:

PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (específico para os cursos de licenciatura);

PRP – Programa de Residência Pedagógica (específico para os cursos de licenciatura);

PET – Programa de Educação Tutorial (Engenharia Elétrica e Licenciatura em Química em João Pessoa);

Bolsa Permanência – Estudantes Quilombolas ou Indígenas;

PAPE – Programa de Apoio a Permanência do Estudante;

Interconecta IFPB – Programa de Bolsas de Iniciação Científica com fomento do IFPB;

PIBIC/EAD – Programa de Bolsas de Iniciação Científica para cursos EAD com fomento do IFPB;

PIBIC/CNPQ – Programa de Bolsas de Iniciação Científica com fomento do CNPQ;

PIBITI/CNPQ – Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação com fomento do CNPQ;

PROBEXC PROJETO – Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura;

PROEVEXC: Programa Institucional de Apoio a Eventos de Extensão e Cultura;

PROAF – Programa Institucional de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Resumo

Nesta reportagem listamos a variedade de cursos de graduação oferecida pelo IFPB, que abrange várias áreas do conhecimento.

Os cursos de Sistemas para Internet, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Medicina Veterinária e Redes de Computadores são alguns exemplos disponíveis para os futuros alunos da instituição.

Com uma reputação sólida e reconhecida pela excelência acadêmica, a unidade proporciona aos estudantes a oportunidade de se prepararem para o mercado de trabalho. Além disso, ainda são disponíveis programas de pós-graduação, que oferecem uma formação especializada.

Se você está em busca de uma boa formação superior e quer se preparar para uma carreira de sucesso, não deixe de acompanhar a editoria de Educação do Jornal da Paraíba.