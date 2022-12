Programação especial

Hospital Municipal Santa Isabel tem dia de agradecimentos e bênçãos a servidores e pacientes

22/12/2022 | 19:30 | 49

Um dia de confraternização e agradecimento a toda equipe multiprofissional pelo empenho, dedicação e trabalho realizado ao longo do ano para garantir o melhor atendimento aos usuários da rede municipal de saúde. Foi assim esta quinta-feira (22) no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), marcada por uma programação especial para os servidores, com bênçãos, entrega de cestas natalinas, exposição do Santíssimo Sacramento, missa e uma ceia natalina.

A secretária executiva de Saúde (SMS), Janine Lucena, que participou da programação, agradeceu a dedicação dos profissionais pelo cuidado prestado aos pacientes. “O intuito dessa gestão é servir. E aqui nesse hospital a gente consegue ver e sentir realmente esse servir. Então, em nome da Secretaria de Saúde, do prefeito Cícero Lucena, do vice-prefeito Leo Bezerra, eu quero agradecer por esse ano de 2022 pelo empenho de cada um, pelo carinho e dedicação demonstrados por cada paciente, por cada pessoa que procurou esse hospital, e pedir a cada um que, em 2023, continue com esse mesmo intuito de ajudar, de cuidar e de servir”, frisou.

A diretora-geral do HMSI, a médica Adriana Lobão, também ressaltou o empenho dos servidores e da gestão pelo trabalho realizado ao longo do ano, sempre pensando no bem-estar dos pacientes. “Hoje é dia de celebrar, de se confraternizar com os servidores do Hospital Santa Isabel e com os pacientes que estão internados. A gente faz essa homenagem fazendo também uma retrospectiva do que o hospital alcançou em números de atendimentos e cirurgias. A gente tem muito a agradecer por esse ano, que foi bom, um ano em que a saúde evoluiu”, afirmou.

Adriana Lobão destacou ainda que foi um ano exitoso em todos os setores do hospital, tanto na parte de diagnóstico, como na cirúrgica, internações em UTIs e clínicas. “Hoje a gente se confraterniza, agradece muitos aos servidores, colaboradores e a gestão pelo apoio e por acreditar no hospital como um braço importante da saúde pública em João Pessoa e na Paraíba”, completou.

Programação – A programação especial, promovida pela direção do hospital, foi iniciada pela manhã com a entrega de cestas natalinas aos servidores dos mais diversos setores. À tarde ocorreu a exposição do Santíssimo Sacramento, onde o monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos percorreu os setores do hospital abençoando servidores e pacientes internos. Depois da exposição do Santíssimo Sacramento, foi realizada uma missa na Capela.

A programação foi encerrada no início da noite, com bênçãos do pastor da Igreja Missão Ágape, Antônio Eusébio Gonçalves, que é funcionário do hospital. Foi um momento de louvor com o pastor Ivandembergue Amorim de Figueiredo, do Primeiro Templo Ebenezer da Paraíba, e uma ceia Natalina realizada na Praça da Gruta.

A confraternização contou ainda com a participação da diretora de Atenção em Saúde, Aline Grisi; da diretora da Vigilância Sanitária, Raquel Moraes; da assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, Mayra Andrade Marinho; e do deputado estadual João Gonçalves.

Entrega de certificados – Também nesta quinta-feira, a direção do Hospital Santa Isabel realizou a entrega de certificados a todos os maqueiros da instituição que participaram do curso ‘Transporte Seguro no Âmbito Hospitalar’.

O curso foi oferecido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), coordenado por Margonia Batista Palitot, em parceria com o Centro de Estudos (Ceapes), e teve como ministrante o enfermeiro Fernando Carvalho. A capacitação contou com a adesão de 97% dos profissionais.

“Quero agradecer o apoio e empenho do Centro de Estudos com a realização desse curso, que teve como objetivo garantir que os profissionais estejam cada vez mais habilitados para a função, assegurando um trabalho eficaz e seguro a todos os pacientes”, afirmou a coordenadora da equipe de maqueiros, Damiana Lacerda.