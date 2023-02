O que é a vacina bivalente contra Covid-19 e como ela funciona

Compartilhe















A população paraibana segue se vacinando contra a Covid-19. Quase três anos após o início da pandemia, no entanto, muitas variantes da ‘doença originária’ surgiram e, com isso, a ciência desenvolveu alguns tipos de vacinas que podem dar um reforço a mais na proteção contra os muitos tipos de mutações do vírus. Este é o caso das vacinas bivalentes, que foram distribuídas para os municípios paraibanos um total de 148 mil doses, desde o dia 23 de fevereiro.

Pensando nisso, o JORNAL DA PARAÍBA preparou uma lista com as principais dúvidas sobre esse novo tipo de vacina que chega aos braços dos paraibanos e brasileiros neste ano. Saiba o que são as vacinas bivalentes, a diferença delas para as outras versões de imunizantes e, ainda, quem pode se vacinar com ela.

O que é a vacina bivalente

Depois das primeiras versões das vacinas contra a Covid-19, os grandes laboratórios que desenvolvem medicamentos no mundo, como Pfizer e Moderna, procuraram formas mais eficientes de abranger mais cepas do vírus no mesmo imunizante.

Ou seja, as vacinas bivalentes são formulações baseadas em duas mutações do vírus, no caso a ‘cepa originária’, a Sars-CoV-2, e a Ômicron. Por isso, esse tipo de vacina é considerada mais atualizada em relação às variantes que circulam no Brasil e no mundo. No entanto, ela é utilizada como dose de reforço, então as pessoas precisam ter recebido pelo menos duas doses da vacina original.

No caso dos imunizantes bivalentes utilizados na Paraíba e em todo o território nacional, são os desenvolvidos pela Pfizer, que foram os que receberam aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A diferença da bivalente para as vacinas aplicadas contra a doença em um momento mais primário da pandemia, as chamadas de monovalentes, é de que as vacinas originais abrangem apenas a primeira cepa do Coronavírus que gerou a pandemia.

Vacina bivalente na Paraíba

Desde o dia 23 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui cerca de 148 mil doses das vacinas bivalentes contra a Covid-19 para os municípios paraibanos. A recomendação do órgão de saúde é de que sejam vacinados a população com faixa etária a partir dos 70 anos, indígenas, pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos, pessoas vivendo e trabalhando em instituições de longa permanência, comunidades ribeirinhas e quilombolas.

Em João Pessoa, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo. Desde o sábado (25), a capital paraibana já vacina com a bivalente, seguindo as orientações da SES em relação aos grupos prioritários a serem imunizados. O mesmo acontece em Campina Grande, outra cidade que já começou a campanha de imunização contra a doença utilizando-se da formulação bivalente.

