Pacientes do Instituto Cândida Vargas participam de roda de conversa sobre violência contra a mulher

27/02/2023 | 19:30 | 64

‘Violência contra mulher’ foi o tema debatido na roda de conversa realizada, na tarde desta segunda-feira (27), pela equipe do Instituto Cândida Vargas (ICV). Toda semana, as usuárias da Casa Mãe Bebê recebem novos conhecimentos repassados pela equipe multiprofissional da maternidade, encontro que visa gerar um ambiente de interação entre pacientes e profissionais de saúde.

A roda de conversa levou informações sobre os direitos das mulheres, orientando sobre como romper com o ciclo de violência e como acionar os serviços especializados de referências as vítimas de violência.

Thainara Varela participou do encontro e destacou a importância da ação para ajudar mulheres que sofrem com violência. “Achei importante para cada uma das mulheres, pois muitas sofrem com violência sexual ou física, além da psicológica, e muitas vezes não têm com quem desabafar. Então, é fundamental esse assunto”, disse.

A temática do próximo encontro já foi definida pela equipe organizadora – Fortalecimento de vínculos. “Essa temática visa focar na importância do vínculo entre a mãe e o bebê. Tal vínculo é estimulado pela equipe da maternidade, pois auxilia na recuperação mais rápida dos bebês que estão em tratamento”, informou a coordenadora de psicologia, Poliana Dantas.

A roda de conversa se propõe a ser um espaço de apoio e informação para mulheres no pós-parto. Realizado pela equipe multiprofissional, o serviço aborda os mais diversos temas a partir da Pedagogia Freireana, pautada nas dimensões da educação popular, prezando pela reflexão crítica, amorosidade e ensino-aprendizagem a partir da criatividade e horizontalidade do saber.