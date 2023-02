Somos Capazes

Crianças vivenciam momentos de interação e brincadeiras durante evento de moda no Tardezinha Inclusiva

26/02/2023 | 20:00 | 36

A 14ª edição da Tardezinha Inclusiva deste domingo (26) proporcionou momentos muito especiais para as crianças com alguma deficiência física ou intelectual, durante o 1º Fashion Moda Inclusiva JP. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), é um dos braços do projeto Somos Capazes e acontece no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, sempre no último domingo do mês.

“A Tardezinha Inclusiva, a cada mês, se renova e mostra a capacidade das crianças autistas e T21. É uma vivência muito importante para elas e suas famílias. Conseguimos mostrar que a moda é inclusiva. A moda pode e deve ser inclusiva e o desfile das crianças mostra isso. A iniciativa recebe uma atenção muito especial da Funjope e do prefeito Cicero Lucena, que sempre nos estimula para fazermos este projeto tão inovador”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, afirmou que a Tardezinha Inclusiva tem crescido e feito muito bem para as famílias. “Hoje eu sempre digo sim para as pessoas e digo que nós temos a Tardezinha Inclusiva que é aberta, gratuita, é para qualquer pessoa, o pai, a mãe, criança típica, criança atípica, qualquer pessoa com deficiência. Para mim, não tem alegria maior. É o tratamento pela arte”, avaliou.

Durante o evento deste domingo, as crianças desfilaram sobre um tapete vermelho, mostrando simpatia e interação com o público. Para as mães, um momento inesquecível. “É muito bom que eles sejam incluídos, porque a criança com Síndrome de Down fica muito escondida, as pessoas se importam com elas. Esse trabalho é maravilhoso para incluir. Além disso, eles se divertem. Para minha filha, está sendo muito positivo. Gratidão à Prefeitura e à Funjope”, declarou Maria de Lourdes Andrade da Silva, mãe de Vitória, de 12 anos.

A dona de casa Maria José de Sousa é mãe de Joyce Caroline, de 15 anos, e disse que a filha, que é cadeirante, está adorando o projeto. “Aqui eles se sentem especiais. Minha filha ficou muito feliz de participar. Quero agradecer à Prefeitura e à Funjope que me colocaram nessa iniciativa e sempre pensam nas crianças. Muito se fala de inclusão, mas pouco se inclui, e agora elas se sentem realmente incluídas. Espero que o projeto cresça e se espalhe por toda a Paraíba”.

Maria Vitória, de 13 anos, filha da dona de casa Suênia Sheyla Soares, participa da Tardezinha Inclusiva desde junho de 2022 e tem se divertido e aprendido muito no encontro com outras crianças. “Eu acho que é um trabalho extremamente importante. Gosto demais. Minha filha sempre participa, e esses momentos têm feito muito bem para ela”, elogiou.

Meu filho passou a semana ansioso e muito feliz. A Tardezinha é um momento muito bom para a criança que é autista. Ter algo diferente ajuda a sair da rotina, é algo novo e, quando é gratificante para ele, se torna muito bom psicologicamente. Vai se enturmando, conhecendo novos colegas, conhecendo outro mundo e outras formas de se divertir”, avaliou Dayse Franca, mãe de Kennedy, de 5 anos.

“Estou amando. Meu filho Isaac tem 3 anos, é autista e participa desde o início da Tardezinha. Antes ele não brincava, não interagia. Hoje ele interage, dentro dos limites dele. Parabenizo toda equipe.Esse projeto é de inclusão total”, afirmou Valdirene Nascimento.

Além das crianças que moram em João Pessoa, a Tardezinha inclui os pequenos que moram em outras cidades. É o caso da dona de casa Cristina da Silva, que mora em Santa Rita, mas não perde uma Tardezinha. O filho dela, Ravi Enzo, tem 8 anos e é autista. “Faz quatro meses que venho e está sendo ótimo. Ele está se desenvolvendo mais. Para nós, mães de autistas, é muito bom, porque vemos nossos filhos interagindo com outras crianças. Fico muito grata”, comentou.

Parceria – Os modelos desfilaram com três marcas de lojas parceiras, a Arca Kids Modas Sustentáveis, Val Praia Beach Wear e Gondim Modas Plus Size. Foram 20 crianças típicas e atípicas que sonham em ser modelos e foram convidados para fazer a tarde inesquecível.

Na programação, participaram de diversas atividades com parceiros como equipe Bellas Artes, fazendo oficinas de máscaras; atendimento com a fonoaudióloga Linzabelle Souza; o acolhimento da psicóloga Clidis Sampaio e a rede de Cuidar de Quem Cuida, sob o comando de Sandra Duartti. Além disso, foram montados 35 estandes para a Feirinha Inclusiva com trabalhos manuais feitos pelas mães.

Diversão – A Tardezinha Inclusiva contou ainda com momentos de recreação com os palhaços Kika e Baba Baby, trupe da Turma Tá Blz com a cantora Nik Fernandes, DJ Jhony Fernandes e a Turma da Mônica. O cantor mirim Antony Marques, que também é autista, fez uma apresentação.

As crianças receberam ainda pipoca, algodão doce e brinquedos para se divertirem à vontade, como piscina de bolas e pula-pula. Teve ainda apresentação de Frevo Infantil do Clube de Orquestra Adolescente e Criança Feliz, e a edição de fevereiro foi encerrada pela banda de axé Teoria Massa, de Cabedelo.