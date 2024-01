Campinense e Treze não perdiam juntos na estreia do Campeonato Paraibano desde 2008

As estreias de Campinense e Treze no Campeonato Paraibano Unipê 2024 passaram longe daquilo que os torcedores esperavam. Os maiorais voltaram para Campina Grande, após a 1ª rodada da competição, trazendo derrotas na bagagem. Em João Pessoa, o Treze perdeu por 2 a 0 para o Serra Branca. Já em Sousa, o Campinense foi superado em 2 a 1 pelo Pombal. Os rivais não perdiam juntos em uma estreia de Paraibano desde 2008.

Há 16 anos, os algozes de Campinense e Treze foram, respectivamente, Queimadense e Sousa. Em Campina Grande, a Raposa recebeu o Carcará do Agreste, no Amigão, e foi vencido pelo placar mínimo. Já o Galo da Borborema foi ao Marizão para enfrentar o Dino e sofreu uma derrota um pouco mais amarga: 3 a 1 para os donos da casa.

Campinense e Treze finalistas em 2008

No entanto, o começo ruim passou longe de ser um prenúncio de uma temporada ruim para Campinense e Treze. Com o Campeonato Paraibano dividido em dois turnos, cada um dos maiorais faturou uma metade da competição, o que levou a um Clássico dos Maiorais decidindo o estadual de 2008. No fim das contas, a Raposa levou a melhor e ficou com o título.

Mas a situação da Raposa na temporada atual é bem diferente daquele time que acabou subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, a equipe chega para a disputa do estadual depois de uma inter-temporada conturbada e inicia a competição perdendo para o estreante Pombal. A grande diferença é que o seu rival, o Treze, foi superado pelo Serra Branca, que é tido como um dos postulantes ao título do Paraibano de 2024.

