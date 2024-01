Secretário de Ciência e Tecnologia ministra palestra no Webinar das Cidades Digitais da Região da Paraíba

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, ministrará palestra, nesta terça-feira (23), no encontro virtual promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), que irá reunir gestores e servidores da região central da Paraíba para tratar da modernização dos serviços públicos. O evento abre o calendário de atividades da RCD em 2024.

Além do secretário Guido Lemos, a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Campina Grande, Laryssa Almeida, a secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Cubati, Elaine Cristina, e a secretária de Planejamento Gestão e Orçamento da Prefeitura de Queimadas, Vane Arruda, falam durante o Webinar das Cidades Digitais como as Prefeituras usam a tecnologia para melhorar os serviços prestados ao cidadão.

Conforme explicou o diretor da RCD, José Marinho, o encontro virtual, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, busca trazer ideias, políticas públicas disponíveis e modelos implantados nas cidades visando estimular o investimento em tecnologia e inovação.

Desde o início da pandemia, o WebinarRCD tem mostrado, de Norte a Sul do país, como as administrações municipais têm avançado na implantação de governos digitais e mais eficientes. Mais de 2.300 Prefeituras, em 23 Estados, já participaram do evento nos quatro anos da iniciativa. O acervo de soluções para cidades inteligentes está disponível na TVRCD, no Youtube.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região da Paraíba são gratuitas e podem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd . O evento tem a parceria da Acesse Tecnologia.

LGPD nas Prefeituras – O Webinar também terá participação da advogada especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, DPO da Prefeitura de Águas da Prata (SP), Bruna Luisa Anadão, que irá tratar de LGPD no setor público e como as prefeituras devem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados.

SERVIÇO

Webinar das Cidades Digitais da Região da Paraíba

Terça-feira (23)

Hora: 10h

Online e ao vivo

Inscrições gratuitas: https://sympla.com.br/rcd

Informações: (41) 3015-6812 ou pelo [email protected]