Centro Cultural Lourdes Ramalho oferta vagas para alunos novatos, em Campina Grande

O Centro Cultural Lourdes Ramalho, em Campina Grande, está com vagas abertas para novos alunos. De acordo com a Secretaria de Cultura, cerca de 800 vagas estão disponíveis para as novas turmas.

De acordo com a Secult, o processo seletivo será feito presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, 13h às 17h ou 18h às 20h.

A previsão é que o prazo de inscrições acabe no dia 2 de fevereiro, mas o prazo pode ser estendido até durarem as vagas.

Para se inscrever, é necessário apresentar alguns documentos; são eles:

Duas fotos 3×4;

Cópia do RG ou Registro de Nascimento;

Comprovante de residência atualizado;

Declaração escolar ou RDM;

Cópia do RG do responsável, caso seja menor de 18 anos.

Ainda de acordo com o Centro Cultural, algumas turmas possuem peculiaridades, e por isso, nas turma intermediárias ou avançadas os estudantes passam por uma avaliação.

O centro cultural disponibiliza o telefone (83) 3343-1523 para esclarecimento de dúvidas.

Centro Cultural Lourdes Ramalho

O Centro Cultural Lourdes Ramalho disponibiliza, em 2024, 22 cursos entre várias áreas artísticas, como balé clássico, danças populares, sanfona, entre outros.

A quantidade vagas para veteranos e novatos, ao todo, fica em torno de 1.600, de acordo com a Secretaria de Cultura.