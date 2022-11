Manutenção

Seinfra realiza serviços em 29 bairros da Capital nesta segunda-feira

28/11/2022 | 09:00 | 35

A Prefeitura de João Pessoa leva os serviços de manutenção – Operação Tapa-Buraco, iluminação pública e de galerias para 29 bairros da Capital nesta segunda-feira (28). A programação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito, evitar pontos de alagamento e oferecer mais segurança.

A Operação Tapa-Buraco está sendo realizada no Cuiá, Mangabeira, Portal do Sol, Jaguaribe, Gramame, José Américo, Miramar, Geisel, Jardim Cidade Universitária, Cidade dos Colibris e Ernani Sátiro. A manutenção de galerias acontece no Centro, Tambaú, Alto do Mateus e Bancários. Ambos os serviços são coordenados pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC).

Já a Diretoria de Iluminação Pública da Seinfra (Dilup) programou a troca de lâmpadas nos Funcionários II, Colinas do Sul, Distrito Industrial, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Oitizeiro, Cruz das Armas, Padre Zé, João Paulo II, Cristo, Valentina, Altiplano, Manaíra e Treze de Maio.

Atendimento:

A Seinfra dispõe do 0800 031 1530, onde qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção como a troca de lâmpadas queimadas, tapa buraco, galerias e terraplenagem. O call center funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. A ligação é gratuita. Outro canal é através da plataforma Prefeitura Conectada, no portal da Prefeitura de João Pessoa.