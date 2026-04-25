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SESAD EMITE COMUNICADO À POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SOBRE AUMENTO DE CASOS DE COVID-19

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A Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) vem por meio deste comunicar que, durante os últimos sete dias houve aumento de 212,5% de casos confirmados para COVID-19 em São José do Seridó. No Boletim de 06 de maio eram oito casos ativos, porém no boletim publicado na noite desta quarta-feira (12) o município alcançou a marca de 19 casos ativos e nesta quinta-feira (13), até o presente momento, já foram contabilizados 25 casos ativos.


Na atual conjuntura, já surgem pacientes com demanda de internação hospitalar o que é preocupante uma vez que os leitos do Hospital Regional do Seridó, em Caicó, estão 100% ocupados. Dessa forma, para conter a propagação do novo coronavírus, a Gestão Municipal de São José do Seridó publicará um novo Decreto com medidas mais restritivas de que as tomadas pelo Governo do Rio Grande do Norte.


O corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância da população redobrar seus cuidados com a COVID-19 no que tange a utilização do uso constante de álcool, máscaras e distanciamento social.


Nara Regina (Titular da Sesad de São José do Seridó)

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