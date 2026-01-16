sexta-feira, janeiro 16, 2026
Com atraso no aluguel, Saúde de Campina decide desocupar imóvel e unificar UBS’s

Casa onde opera a UBS Novo Araxá. Arquivo pessoal

Nessa terça-feira o Blog trouxe com exclusividade uma denúncia feita pela proprietária de uma casa alugada à Secretaria de Saúde de Campina Grande. O imóvel comportava a UBS Novo Araxá e, de acordo com a dona, que chegou a entrar com um pedido de despejo, estava com três meses de atraso no aluguel.

Não demorou muito para o Poder Público resolver o problema depois da repercussão do caso. No entanto, a solução encontrada foi bastante paliativa. Agora a UBS Novo Araxá funcionará no mesmo prédio da UBS do Jeremias.

Os servidores da unidade de saúde afirmaram que foram surpreendidos na manhã de hoje com um ofício determinando a mudança para o “novo” prédio. Por conta da mudança, a UBS Novo Araxá ficará paralisada por dois dias e só retornará com os atendimentos e marcações nesta sexta-feira (16).

Ontem, o Blog entrou em contato com o secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior, e ele afirmou que a devolução aconteceria ainda neste mês. Porém, não houve resposta sobre a regularização do aluguéis atrasados.

O contrato de locação, vencido desde março de 2025, prevê um aluguel mensal de R$940. Além dos atrasos e da ocupação imprópria, a proprietária alega falta de manutenção no imóvel por parte do Poder Público.

Texto: Gabriel Abdon

