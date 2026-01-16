Apoio de Guga Pet a Lucas Ribeiro gera atrito com Cícero após nomeação do filho em secretaria

divulgação/secom-jp

O vereador Guga Pet (PP) anunciou apoio ao projeto político do vice-governador Lucas Ribeiro (PP) para o governo da Paraíba nas eleições de 2026, um dia após o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), nomear o filho do parlamentar, Carlos Ítalo Suassuna de Oliveira, para a Secretaria da Causa Animal da capital.

Em nota à imprensa, Guga Pet explicou que o convite feito por Cícero para Ítalo assumir a pasta estava condicionado ao afastamento do vereador do PP, para que ele disputasse as eleições de 2026 por outra legenda. Segundo o parlamentar, após uma avaliação interna com o grupo político, a decisão foi pela permanência no partido.

“Diante desse cenário, realizamos uma reflexão ampla e coletiva com nosso grupo de apoio e, de forma unânime, decidimos permanecer no Partido Progressista”, afirmou.

Cícero se sentiu traído

A movimentação política, no entanto, provocou reação pública do prefeito Cícero Lucena, que classificou a situação como uma “traição”. Em declaração nesta quarta-feira, o gestor afirmou ter sido surpreendido pela decisão do vereador.

“Eu prefiro ficar com a fidelidade dos animais do que a infidelidade de alguns humanos. Eu comecei com ele essa semana, acertamos que o filho dele seria nomeado para, inclusive, sair em abril, porque iria ser candidato. E fui surpreendido”, disse Cícero.

Apesar do desabafo, o prefeito afirmou estar tranquilo e reforçou que a política de proteção animal da gestão municipal seguirá independente de disputas partidárias.

“A causa animal não é de ninguém, é da população de João Pessoa. Vou continuar trabalhando, fortalecendo a secretaria, o hospital PET, a clínica PET e o banco de alimentação, porque esse é o objetivo”, concluiu.

Por enquanto, o secretário de Meio Ambiente, Wellison Silveira, vai acumular a secretaria da Causa Animal.